Искали ядерное оружие - наткнулись на китов: ученые нашли новую популяцию животных

Китов выдало их пение.
Ученые из Университета Нового Южного Уэльса, что в Австралии, обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Об этом информирует университет, — пишет "Интерфакс".
Китов выдало их пение, которое было зафиксировано гидрофонами организации, призванной следить, в том числе, за возможными подводными испытаниями ядерного оружия.
"Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, по огромному количеству звуков, которые мы слышим", — заявил старший автор исследования, профессор Университета Нового Южного Уэльса Трейси Роджерс.
Ученые обнаружили песню кита, которая ранее была идентифицирована в записях. Изучив структуру песни, частоту и темп, исследователи поняли, что она принадлежит группе карликовых синих китов, но не относится ни к одной из групп, ранее записанных в этом районе. Если визуальные наблюдения подтвердят наличие новой популяции, она станет пятой популяцией карликовых синих китов, обнаруженной в Индийском океане.
Карликовые синие киты - самые маленькие представители семейства синих китов, они могут достигать 24 метров в длину. Песни китов слышны на расстоянии до 500 км.
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