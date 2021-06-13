Искали ядерное оружие - наткнулись на китов: ученые нашли новую популяцию животных

Китов выдало их пение.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса, что в Австралии, обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом информирует университет, — пишет "Интерфакс".

Китов выдало их пение, которое было зафиксировано гидрофонами организации, призванной следить, в том числе, за возможными подводными испытаниями ядерного оружия.

"Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, по огромному количеству звуков, которые мы слышим", — заявил старший автор исследования, профессор Университета Нового Южного Уэльса Трейси Роджерс.

Ученые обнаружили песню кита, которая ранее была идентифицирована в записях. Изучив структуру песни, частоту и темп, исследователи поняли, что она принадлежит группе карликовых синих китов, но не относится ни к одной из групп, ранее записанных в этом районе. Если визуальные наблюдения подтвердят наличие новой популяции, она станет пятой популяцией карликовых синих китов, обнаруженной в Индийском океане.

Карликовые синие киты - самые маленькие представители семейства синих китов, они могут достигать 24 метров в длину. Песни китов слышны на расстоянии до 500 км.

Читайте также:

Неосторожные киты: в Австралии пострадали серферы во время встречи с морскими гигантами

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку