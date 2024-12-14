Искра Светлячка: телескоп NASA нашел галактику, похожую на Млечный Путь миллиарды лет назад

Невозможно предсказать, какой будет галактика, когда достигнет возраста Млечного Пути, но сейчас она похожа на каплю, внутри которой сияют 10 ярких звездных скоплений.

Впервые космический телескоп NASA James Webb нашел молодую галактику, которая вероятно очень похожа на наш Млечный Путь, когда он был на той же стадии развития. Другие молодые галактики, которые до этого удавалось обнаружить, были значительно массивнее.

Об этом сообщило NASA.

Новая галактика, в которой ярко сверкают 10 звездных скоплений, напомнила астрономам рой светлячков в летнюю ночь, поэтому получила романтичное название Firefly Sparkle ("Искорка Светлячка"). Ученые утверждают, что эта галактика уже существовала около 600 миллионов лет после Большого взрыва, в котором родилась Вселенная.

"Внутри этой крошечной галактики происходит так много всего, включая так много различных фаз звездообразования", — сказала Ламия Моула, соавтор исследования и доцент колледжа Уэллсли в Массачусетсе.

Реконструкция внешнего вида Галактики

На снимках галактика Искорка Светлячка выглядит как растянутая дуга из-за эффекта "гравитационного линзирования". Из-за этого эффекта свет от других галактик, расположенных между наблюдателем и объектом, искажает картинку, но в то же время позволяет детально рассмотреть в инфракрасном свете звездные скопления внутри исследуемой галактики.

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На основе снимков "Джеймса Уэбба" и знаний законов оптики астрономы установили, что галактика Firefly Sparkle напоминает вытянутую каплю, внутри которой "подвешены" звездные скопления – два вверху и восемь внизу.

"Наша реконструкция показывает, что это скопления активно формирующихся звезд. Эта галактика буквально находится в процессе сборки", — сказал Картхейк Айер, соавтор и научный сотрудник NASA Hubble в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Данные Уэбба показывают, что галактика Firefly Sparkle попадает в категорию галактик с малой массой. Пройдут миллиарды лет, прежде чем она обретет полную массу и отчетливую форму.

"Большинство других галактик, которые показал нам Уэбб, не увеличены и не растянуты, и мы не можем увидеть их "строительные блоки" по отдельности. С Firefly Sparkle мы наблюдаем, как галактика собирается кирпичик за кирпичиком", — пояснила Ламия Моула.

Проецируемая форма галактики показывает, что ее звезды не сформировали центральную выпуклость или тонкий, сплющенный диск, что является еще одним доказательством того, что галактика до сих пор находится в процессе формирования.

Какое будущее ждет Firefly Sparkle

Исследователи не могут предсказать, какую форму в итоге обретет галактика Искорки Светлячка, так как этот процесс недостаточно изучен и длится миллиарды лет. Но на ее развитие будут влиять две другие галактики, которые расположены "в пределах узкого периметра" – на расстоянии 6500 и 42000 тысяч световых лет от Firefly Sparkle.

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Все эти три галактики могли бы свободно уместиться в пределах Млечного Пути. Сейчас размер нашей полностью сформированной галактики составляет около 100 тысяч световых лет.

Исследователи считают, что эти три галактики-компаньона могут вращаться друг вокруг друга и в конечном итоге слиться в одну массивную галактику.

"Давно было предсказано, что галактики в ранней Вселенной формируются посредством последовательных взаимодействий и слияний с другими более мелкими галактиками. Возможно, мы наблюдаем этот процесс в действии", — пояснил Ёсихиса Асада, соавтор и докторант университета Киото в Японии.

У галактики Firefly Sparkle есть два компаньона, с которыми она может слиться в процессе формирования / Фото: NASA

Напомним, космический аппарат NASA "Юнона", с 2016 года исследующий Юпитер и его спутники, совершил важные пролеты у вулканически активного спутника Ио и получил его уникальные снимки. Эти изображения позволили установить, что неизменные извержения вулканов Ио питаются от локальных источников магмы, а не глобального океана.

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