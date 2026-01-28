Искры над взлетной полосой: жесткая аварийная посадка самолета NASA попала на видео

Самолет NASA аварийно сел в Хьюстоне

Реклама

Высотный самолет NASA WB-57 совершил аварийную посадку на фюзеляж в Хьюстоне после того, как в воздухе отказало шасси. Несмотря на экстремальные условия, пилоту удалось безопасно провести самолет по полосе.

Об этом сообщило Interesting Engineering.

Инцидент произошел во вторник утром на аэродроме Эллингтон-Филд. Во время приземления самолет скользил по бетону, образуя искры и клубы дыма, что видно на видео местных СМИ. NASA подтвердила, что причиной стала механическая неисправность, а федеральные службы уже начали проверку обстоятельств.

Реклама

Аэропорт временно закрыли для полетов, чтобы спасательные бригады могли обеспечить безопасность и убрать самолет с полосы. По данным Федерального управления гражданской авиации, на борту находились два человека, в то же время информации о пострадавших не поступало.

NASA и FAA проводят отдельные расследования, а Космический центр Джонсона пока не уточняет, какую миссию выполнял самолет. Также не сообщается, подлежит ли борт ремонту и повлияет ли инцидент на запланированные научные полеты, в частности поддержку программы Artemis II.

WB-57 — модернизированная версия более старого B-57, разработанного в середине XX века. Самолет способен подниматься на высоту более 18 км и используется NASA для наблюдений за атмосферой, изучения ураганов и аэрофотосъемки ракетных запусков. Агентство имеет три таких борта, все базируются в Хьюстоне.

Напомним, ранее с Международной космической станции в срочном режиме на Землю доставили четырех астронавтов. Операция стала первой в истории МКС медицинской эвакуацией экипажа, которую провело NASA.