ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
173
Время на прочтение
2 мин

Искры над взлетной полосой: жесткая аварийная посадка самолета NASA попала на видео

Аэродром в Хьюстоне временно закрыли после аварийной посадки самолета NASA. Причиной стал отказ шасси во время полета.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Самолет NASA аварийно сел в Хьюстоне

Самолет NASA аварийно сел в Хьюстоне

Высотный самолет NASA WB-57 совершил аварийную посадку на фюзеляж в Хьюстоне после того, как в воздухе отказало шасси. Несмотря на экстремальные условия, пилоту удалось безопасно провести самолет по полосе.

Об этом сообщило Interesting Engineering.

Инцидент произошел во вторник утром на аэродроме Эллингтон-Филд. Во время приземления самолет скользил по бетону, образуя искры и клубы дыма, что видно на видео местных СМИ. NASA подтвердила, что причиной стала механическая неисправность, а федеральные службы уже начали проверку обстоятельств.

Аэропорт временно закрыли для полетов, чтобы спасательные бригады могли обеспечить безопасность и убрать самолет с полосы. По данным Федерального управления гражданской авиации, на борту находились два человека, в то же время информации о пострадавших не поступало.

NASA и FAA проводят отдельные расследования, а Космический центр Джонсона пока не уточняет, какую миссию выполнял самолет. Также не сообщается, подлежит ли борт ремонту и повлияет ли инцидент на запланированные научные полеты, в частности поддержку программы Artemis II.

WB-57 — модернизированная версия более старого B-57, разработанного в середине XX века. Самолет способен подниматься на высоту более 18 км и используется NASA для наблюдений за атмосферой, изучения ураганов и аэрофотосъемки ракетных запусков. Агентство имеет три таких борта, все базируются в Хьюстоне.

Напомним, ранее с Международной космической станции в срочном режиме на Землю доставили четырех астронавтов. Операция стала первой в истории МКС медицинской эвакуацией экипажа, которую провело NASA.

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie