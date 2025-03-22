Искусственное открытие: под ледниками Антарктиды найдена уникальная экосистема (фото)

13 января у побережья Антарктиды от шельфового ледника откололся огромный айсберг, протяженность которого составляла около 46 километров. Этот процесс позволил исследователям получить доступ к участку океана, который десятилетиями был скрыт от солнечного света.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Команда исследователей на борту судна Falkor отправилась в экспедицию, чтобы исследовать морское дно под этой новой открытой территорией. Поначалу ученые не ожидали большого количества жизни из-за отсутствия солнечного света, однако результаты исследования их удивили. Под ледником обнаружен богатый подводный мир, включая гигантских морских пауков, осьминогов, ледяных рыб, кораллы и губки, которые, возможно, существуют сотни лет.

Щупальца одинокого гидроида. Фото: Schmidt Ocean Institute

Большая губка. Фото: Schmidt Ocean Institute

Осьминог. Фото: Schmidt Ocean Institute

Ученые уверены, что экспедиция ученых в самые глубокие участки Антарктики принесет десятки новых видов. Это открытие не только поражает своей способностью жизни приспосабливаться к экстремальным условиям, но и дает важную информацию о том, как глубоководные организмы могут реагировать на изменения климата.

Стебель глубоководного коралла. Фото: Schmidt Ocean Institute

Медуза-шлем. Фото: Schmidt Ocean Institute

Исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов и фотографирования морского дна, в частности, в районе моря Беллинсгаузена. Важным аспектом является то, как богатая экосистема может существовать под толстым ледовым покровом, где отсутствует солнечный свет для фотосинтеза.

Гигантское фантомное желе. Фото: Schmidt Ocean Institute

Хрупкие звезды поднимаются на губку. Фото: Schmidt Ocean Institute

Теперь ученым следует провести длительный анализ собранных образцов, чтобы точно идентифицировать новые виды.

Напомним, астрономы обнаружили кислород в самой отдаленной галактике.

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