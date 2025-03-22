Искусственное открытие: под ледниками Антарктиды найдена уникальная экосистема (фото)

После откола айсберга у Антарктиды исследователи обнаружили невероятную экосистему.
13 января у побережья Антарктиды от шельфового ледника откололся огромный айсберг, протяженность которого составляла около 46 километров. Этот процесс позволил исследователям получить доступ к участку океана, который десятилетиями был скрыт от солнечного света.
Об этом сообщило издание The Washington Post.
Команда исследователей на борту судна Falkor отправилась в экспедицию, чтобы исследовать морское дно под этой новой открытой территорией. Поначалу ученые не ожидали большого количества жизни из-за отсутствия солнечного света, однако результаты исследования их удивили. Под ледником обнаружен богатый подводный мир, включая гигантских морских пауков, осьминогов, ледяных рыб, кораллы и губки, которые, возможно, существуют сотни лет.
Ученые уверены, что экспедиция ученых в самые глубокие участки Антарктики принесет десятки новых видов. Это открытие не только поражает своей способностью жизни приспосабливаться к экстремальным условиям, но и дает важную информацию о том, как глубоководные организмы могут реагировать на изменения климата.
Исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов и фотографирования морского дна, в частности, в районе моря Беллинсгаузена. Важным аспектом является то, как богатая экосистема может существовать под толстым ледовым покровом, где отсутствует солнечный свет для фотосинтеза.
Теперь ученым следует провести длительный анализ собранных образцов, чтобы точно идентифицировать новые виды.
Напомним, астрономы обнаружили кислород в самой отдаленной галактике.
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