Женщины занимают более 80% рабочих мест в областях, наиболее уязвимых к влиянию искусственного интеллекта (ИИ). Эти выводы вызывают беспокойство по поводу будущего трудоустройства, особенно для женщин в уязвимых профессиях.

Об этом пишет UNILAD со ссылкой на новое исследование.

Как ИИ угрожает женщинам на работе

Исследование под названием AI and Emerging Risks for Women Workers выявило, что более восьми из десяти работников в профессиях, наиболее подверженных риску через ИИ, являются женщинами. Особенно это касается ролей, таких как секретарши, офисные работницы и рецепционистки. Такая концентрация женщин в уязвимых областях может усилить уже имеющееся неравенство на рынке труда. Поэтому повышается социальная и экономическая нестабильность для этих групп.

«AI начинает менять американские рабочие места в то время, когда мы все еще боремся за равенство и справедливость для женщин», — отметила Джоселин Фрай, президент Национального партнерства за права женщин и семей.

Необходимость законодательной защиты

Специалисты отмечают, что сейчас работники часто сталкиваются с внедрением ИИ без достаточных мер по защите их прав. Татьяна Голдман, старшая экспертка в области прав женщин, подчеркивает:

«Законодатели имеют возможность и ответственность установить четкие правила, которые поддерживают ответственное внедрение ИИ и защищают работников от ущерба».

В то же время, хотя ИИ меняет рабочие процессы, пока нет никакой профессии, которая была бы абсолютно защищена от его влияния. Важно сосредоточиться на тех человеческих навыках, которые остаются незаменимыми в конкретных областях и не могут быть полностью заменены технологиями.

