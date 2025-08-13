Искусственный интеллект Илона Маска Grok 4 стал бесплатным: что известно

Grok AI// фото: techradar.com 29 / 255

Реклама

Компания xAI, основанная Илоном Маском, официально представила свою мощнейшую на сегодняшний день модель искусственного интеллекта — Grok 4. По словам разработчиков, она в десять раз мощнее предыдущей версии Grok 3 и во многих дисциплинах обгоняет флагманские продукты конкурентов, в частности Gemini 2.5 Pro от Google и Claude. Но главная новость для пользователей — теперь Grok 4 стал абсолютно бесплатным для всех, кто пользуется платформой X (бывший Twitter).

Что делает Grok 4 особенным

По официальным данным, Grok 4 работает в десять раз мощнее его предшественника Grok 3 и демонстрирует рекордные результаты в тестах по математике, программированию, физике и другим научным дисциплинам — на уровне доктора наук. Во многих направлениях он превосходит даже самые современные разработки конкурентов, включая Gemini 2.5 Pro от Google и Claude Opus от Anthropic.

Среди особенностей Grok 4 разработчики выделяют:

Реклама

Скорость реакции — ответы на запросы появляются быстрее, чем у ChatGPT.

Расширенные креативные возможности — чат-бот может создавать готовые видеоигры буквально по одному промпту.

Инновационный голосовой режим — умеет не только говорить, но и шептать, петь и менять интонации, что делает взаимодействие максимально естественным.

Многоязычие — поддержка не только английского, но и испанского, немецкого и украинского языков, что делает его доступным для миллионов пользователей по всему миру.

Понимание сложных областей знаний — от глубинной научной аналитики до творческих задач, включая обработку кода, изображений и документов.

Grok 4 интегрирован непосредственно в платформу X, что дает ему уникальное преимущество — доступ к актуальным данным в реальном времени, в том числе новости и тренды, появляющиеся в ленте. Это позволяет чат-боту генерировать не только точные, но и максимально свежие ответы.

Эксперты отмечают, что запуск Grok 4 в свободном доступе может стать переломным моментом развития искусственного интеллекта. Сочетание мощности, скорости и интеграции с глобальной социальной сетью открывает новые возможности как для личного использования, так и бизнеса.

Как пользоваться бесплатно

Ранее доступ к расширенным возможностям Grok был платным и входил в премиум-подписку X Premium+ стоимостью около 300 долларов в месяц. Однако теперь xAI открыла полный бесплатный доступ для всех пользователей X с лимитом до 5 запросов каждые 12 часов.

Чтобы начать использовать Grok 4, достаточно иметь учетную запись в соцсети X и активировать чат-бот в соответствующем разделе. Платные подписки, однако, остались, ведь они предлагают дополнительные преимущества — например расширенные возможности для разработчиков, интеграцию в бизнес-процессы и другие профессиональные инструменты.

Реклама

Запуск Grok 4 уже вызвал большой резонанс среди технологического сообщества. Эксперты отмечают, что в сочетании с интеграцией в соцсеть X это может стать серьезным вызовом OpenAI, Google и других лидеров рынка.