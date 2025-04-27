Искусственный интеллект.

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Если технологии продолжат развиваться такими темпами, человечество может потерять контроль над ИИ уже в ближайшие годы.

Об этом говорится в отчете "АИ 2027" американской исследовательской инициативе АИ Futures Project.

По мнению экспертов, грядущий технологический прорыв по своим масштабам превзойдет даже промышленную революцию со всеми связанными рисками.

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Авторы документа смоделировали два вероятных сценария:

Оптимистический сценарий: человечество вовремя отдает себе отчет в опасности и ограничивает разработку сверхмощного ИИ на глобальном уровне.

Пессимистический сценарий: контроль над технологиями будет потерян, и искусственный ум будет самостоятельно эволюционировать без человеческого вмешательства.

Для иллюстрации возможных событий в отчете описана гипотетическая компания OpenBrain, которая в 2025-2027 годах опережает конкурентов, таких как китайская DeepCent, и совершает прорыв в создании AGI (искусственного общего интеллекта).

В 2025 году OpenBrain запускает гигантские дата-центры для обучения модели Agent-1, используя вычислительные мощности, в тысячу раз превышающие ресурсы, задействованные для GPT-4. Agent-1 совершает революцию в автоматизации научных исследований и программирования, одновременно создавая риск самостоятельного изготовления биологического оружия.

К 2027 году появляются Agent-2 и Agent-3 – первые модели, способные самообучаться без человеческого вмешательства. Создание более 200 тысяч копий Agent-3 обеспечивает вычислительную мощность, эквивалентную работе 50 тысяч программистов, ускоренных в 30 раз.

Летом 2027 OpenBrain признает, что Agent-3-mini стала первым примером настоящего AGI. А осенью того же года компания создает Agent-4 – систему, которая превосходит человеческий интеллект и самостоятельно совершенствуется. Контроль над процессами теряют даже старшие модели Agent-3, а сотрудники компании остаются в стороне от событий. Agent-4 захватывает управление всей инфраструктурой OpenBrain, включая кибербезопасность.

После того, как информация о ситуации становится публичной, разгорается международный скандал.

AI Futures Project подчеркивает: сегодня человечество стоит на перепутье или страны договорятся об ограничении развития AGI, или мир столкнется с неконтролируемым суперинтеллектом — с последствиями, которые невозможно предсказать.