Искусственный интеллект на YouTube позволит создавать музыкальные треки

Новые генеративные функции могут создавать треки с использованием текстовых подсказок или напевания простых мелодий.

На платформе YouTube тестируют новые функции искусственного интеллекта от Google, которые позволят пользователям создавать музыкальные треки в стиле известных исполнителей.

Об этом говорится в серии опубликованных на видеохостинге роликов.

Функция под названием Dream Track позволяет автоматически генерировать короткие треки в стиле девяти исполнителей, включая Алека Бенджамина, Чарли Пата, Чарли XCX, Деми Ловато, Sia и т.д.

Помимо Dream Track, YouTube также продемонстрировал другие инструменты музыкального искусственного интеллекта, позволяющие создавать, например, саксофон или барабаны, напевая мелодию или используя текстовую подсказку. В ролике утверждают, что еще в этом году участники Music AI смогут попробовать новые инструменты.

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Для реализации этих функций YouTube опирается на модель генерации музыки с названием Lyria, разработанную Google DeepMind.

Созданные с помощью Lyria музыкальные треки обладают водяным знаком SynthID, который защищает их от изменений и сохраняет их подлинность, даже если их переписать в другом формате или изменить. Это позволяет находить треки, созданные искусственным интеллектом, и устанавливать их происхождение.

Эти новые функции появились в контексте изменений в правилах и нормах авторского права, касающихся музыки, созданной искусственным интеллектом. YouTube стремится защитить свои отношения с большими музыкальными лейблами и устанавливает новые правила для музыки, созданной искусственным интеллектом на этой платформе.

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