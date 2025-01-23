Искусственный интеллект начал создавать микросхемы, которые люди не могут контролировать

Основной целью исследования было создание беспроводных чипов, критически важных для современных высокочастотных технологий.

Искусственный интеллект может значительно улучшить проектирование чипов, но его способность создавать конструкции, что человеческий разум не может полностью понять, ставит под вопрос безопасность и надежность таких технологий.

Об основных проблемах и принципах рассказали в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Ученые из Принстонского университета и Индийского института технологий “Мадрас” сделали революционный шаг в проектировании электронных чипов, используя метод обратного проектирования с помощью нейронных сетей. которые люди не могут полностью понять.

Традиционное проектирование чипов: медленно и с шаблонами

Разработка электронных микросхем традиционно основывается на хорошо известных шаблонах и уже доказавших свою эффективность конструкциях.

Однако в рамках нового исследования ученые решили использовать возможности искусственного интеллекта для ускорения этого процесса, в частности, для разработки беспроводных чипов.

Нейросети: скорость и эффективность

Инженеры научили нейронные сети понимать сложную взаимосвязь между геометрией микросхемы и ее электромагнитным поведением.

Так, нейросети смогли спроектировать компактные антенны, работающие на двух разных частотах, улучшая эффективность многодиапазонных устройств.

Вопросы доверия и безопасности

Однако этот новый подход к проектированию чипов поднимает серьезные вопросы относительно доверия к искусственному интеллекту и возможным рискам.

Это может стать серьезной проблемой, когда речь идет о критических сферах, таких как медицинское оборудование или транспортные системы, где поломки или уязвимости могут иметь катастрофические последствия. опытным инженерам будет трудно понять, что именно повлекло за собой проблему.

Напомним, ИИ впервые нарисовал автопортрет, показав, какой, по его мнению, он выглядит.

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