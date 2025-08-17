Искусственный интеллект научился читать мысли

Искусственный интеллект / © Pixabay

Исследователи Стэнфордского университета представили результаты работы нового нейро-компьютерного интерфейса, который умеет переводить внутреннюю речь в текст. По словам авторов, технология открывает перспективу восстановления общения для людей, которые потеряли способность говорить.

Исследование ученых было опубликовано в журнале Cell.

Участников эксперимента просили либо произносить слова, либо мысленно представлять их. В обоих случаях активировались одни и те же участки мозга, что позволило алгоритму искусственного интеллекта «научиться» распознавать даже непроизносимые фразы.

Для защиты приватности ученые протестировали функцию пароля, которая блокировала или разрешала доступ к внутренней речи. В одном из тестов кодовая фраза Chitty chitty bang bang была правильно распознана в 99% случаев. Это показало, что пользователь может контролировать работу системы.

Разработка основана на считывании нейронной активности моторной коры мозга — зоны, которая отвечает за формирование речи. Четырем добровольцам имплантировали микроэлектроды, которые фиксируют электрические сигналы от нейронов.

Нейро-компьютерные интерфейсы уже используются для того, чтобы люди с инвалидностью могли управлять компьютерами или протезами с помощью мыслей.

Однако, как отметила одна из авторов исследования, сотрудница Стэнфорда Эрин Кунц, именно этот проект впервые позволил зафиксировать и интерпретировать активность мозга, связанную с процессом внутренней речи.

