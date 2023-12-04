Искусственный интеллект научился распознавать поддельное вино

Швейцарские исследователи создали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), распознающего поддельное вино. ИИ использовали для анализа соединений в вине и отслеживания его происхождения.

Об этом пишет The Guardian.

Для "обучения" программы ИИ ученые обратились к газовой хроматографии – специальному физико-химическому методу распределения веществ, обычно используемому в лабораториях для разделения и идентификации соединений, входящих в состав смеси.

Ученые использовали этот метод для анализа 80 вин, собранных в течение 12 лет из семи разных поместий во французском регионе Бордо.

"Первое, что мы увидели, это кластеры, которые соответствуют определенным шато. Это сразу подсказало нам, что существует химический почерк, характерный для каждого шато, независимо от урожая. Это общая картина концентрации многих молекул, отличающая каждое шато", – пояснил профессор Александр Пуже из Женевского университета в Швейцарии.

На концентрацию соединений, содержащихся в винах каждого шато, влияют многие факторы – от винограда и почвы до микроклимата и процесса виноделия.

"Мощность машинного обучения для такого рода исследований становится все очевиднее с каждым новым применением в пищевой промышленности и сельском хозяйстве", — сказал Дэвид Джеффри, доцент виноведения в Университете Аделаиды и соавтор книги "Понимание химии вина".

Программа, над которой трудятся ученые, отслеживала правильные шато с точностью до 99%. В то же время, ее способность различать урожаи вина имеет 50% точности.

Напомним, ИИ показал, как будут выглядеть через 25 лет люди, работающие удаленно (фото).

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