Искусственный интеллект научился выявлять инопланетные формы жизни

Новый алгоритм, отличающий небиологические образцы с точностью до 90 процентов, можно использовать для поиска неизвестных форм жизни, в частности на Марсе.

Ученые создали программу искусственного интеллекта (ИИ), которая может выявлять инопланетные формы жизни путём анализа физических образцов.

Об этом сообщает издание Live Science.

По словам исследователей, создавших его, новый алгоритм машинного обучения, обученный на живых клетках, окаменелостях, метеоритах и созданных в лаборатории химикатах, может различать биологические и небиологические образцы с точностью до 90 процентов.

Ученые говорят, что новый тест мог бы искать форму жизни на Марсе, оценивая данные, полученные из камней на Красной планете, а также мог бы выявить происхождение древних и загадочных объектов, обнаруженных на Земле.

"Эти результаты показывают, что мы можем обнаружить форму жизни на другой планете, в другой биосфере, даже если она сильно отличается от жизни на Земле", – сказал соавтор исследования Роберт Гейзен, астробиолог из института Карнеги в Вашингтоне.

По его словам, важно, что этот метод позволяет выявлять внеземные биохимические структуры.

"Обнаружить биологические признаки жизни на Земле достаточно легко, но мы можем предположить, что инопланетные формы жизни не будут использовать ДНК, аминокислоты и т.д.", — подчеркнул он.

Напомним, ранее ученые считали, что с помощью современных научных инструментов выявить признаки давней микробной жизни на Марсе невозможно.

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