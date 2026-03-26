Искусственный интеллект обнаружил рак у женщины, который не заметили врачи

Британка Ивонн Кук

Случай британки Ивонн Кук ошеломил медицинское сообщество. Искусственный интеллект заметил опухоль второй степени там, где врачи видели норму. Кроме точной диагностики, нейросети теперь предсказывают «логику» метастазирования клеток.

Об этом пишет Lad Bible.

Кук поделилась впечатляющим опытом: экспериментальная система ИИ помогла выявить у нее рак молочной железы на очень раннем этапе.

«Меня пригласили на плановый осмотр, и там была информация о том, что проводится исследовательская программа с применением ИИ, и что я могу отказаться от участия, если захочу. Когда я пришла, было большое объявление о возможности отказаться, нужно было лишь сообщить кому-то из персонала, но мне даже не пришло в голову это сделать, ведь я считаю, что всегда хорошо участвовать в медицинских исследованиях, если есть такая возможность», — рассказала Ивонн.

Она решила, что ничего не теряет, согласившись на участие, и впоследствии получила письмо с повторным приглашением. В сообщении формулировки были довольно осторожными и расплывчатыми — отмечалось, что интерпретация снимков могла быть затруднена.

Во время приема доктор Джеральд объяснил, что анализ маммограммы с помощью ИИ обнаружил деталь, которую не удалось заметить человеку. После дополнительного обследования он подтвердил наличие небольшой опухоли второй степени.

Заболевание было выявлено на очень раннем этапе, а для уточнения типа рака провели биопсию.

«Джеральд объяснил, что именно ИИ помог это обнаружить, и я отреагировала очень позитивно — я почувствовала большую благодарность за то, что моя маммограмма пришлась именно на период исследования и что ИИ это заметил. Я просто почувствовала себя очень счастливой, и с самого начала имела позитивный настрой, который сохраняла на протяжении всего лечения», — рассказала Кук.

Доктор Джеральд отметил, что использование ИИ способно повысить эффективность диагностики рака молочной железы более чем на 10%. При этом ключевая роль все равно остается за медиками и учеными.

Как ИИ может отслеживать распространение рака?

Искусственный интеллект активно развивается и в других направлениях онкологии. Новые исследования демонстрируют, что вскоре он может помогать отслеживать распространение болезни, существенно меняя подходы к лечению.

Благодаря работе ученых из University of Geneva, пациенты потенциально смогут получать более персонализированную терапию, которая позволит предотвращать метастазы.

Как показал случай со звездой шоу Married at First Sight Mel Schilling, рак может распространяться на другие органы, формируя вторичные опухоли, в частности в мозге, где лечение значительно усложняется.

Профессор Ариэль Руис и Альтаба объясняет, что исследователи стремятся понять, почему одни клетки мигрируют и образуют метастазы, а другие — остаются на месте.

«Задача состоит в том, чтобы найти ключи к пониманию ее логики и формы. А в случае метастазов — определить характеристики клеток, которые отделяются от опухоли, чтобы образовать другую в другой части тела. Сложность в том, чтобы определить полную молекулярную идентичность клетки — анализ, который ее разрушает — одновременно наблюдая за ее функцией, что требует, чтобы она оставалась живой», — пояснил профессор.

Чтобы решить эту проблему, ученые изолировали и вырастили опухолевые клетки в лаборатории, после чего исследовали генетические особенности 30 различных клонов. Это позволило выяснить: метастазирование зависит не от отдельной клетки, а от взаимодействия групп родственных клеток.

Полученные результаты загрузили в систему ИИ Mangrove Gene Signatures, которая после обучения смогла предсказывать риск метастазов и рецидива рака толстой кишки с точностью почти 80%.

Ожидается, что такая система будет работать вместе с врачами, помогая оценивать риски для пациентов. Это позволит точнее определять необходимую интенсивность лечения, ведь такие методы, как химиотерапия или лучевая терапия, имеют сильное влияние на организм.

«Эта информация позволит избежать чрезмерного лечения пациентов с низким риском, ограничив побочные эффекты и лишние расходы, одновременно усилив контроль и лечение для тех, кто имеет высокий риск. Она также открывает возможность оптимизировать отбор участников клинических испытаний, уменьшить количество необходимых добровольцев, повысить статистическую значимость исследований и предоставить терапевтические преимущества тем пациентам, которые в этом больше всего нуждаются», — рассказал Альтаба.

Итак, искусственный интеллект постепенно доказывает, что может стать важным союзником в борьбе с раком.

К слову, австралийский ИТ-предприниматель Пол Конингем с помощью ChatGPT и инструментов машинного обучения разработал персонализированную mRNA-вакцину для своей собаки Рози, больной агрессивным раком. Когда ветеринары дали животному всего несколько месяцев жизни, владелец самостоятельно инициировал геномный анализ опухоли в университетских лабораториях и с помощью ИИ вычислил генетические мутации для создания лекарства. После инъекций опухоль уменьшилась вдвое, а состояние собаки значительно улучшилось.