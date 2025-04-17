Искусственный интеллект оставит без работы людей двух профессий

Искусственный интеллект / © pixabay.com

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Искусственный интеллект уже в ближайшее время может полностью заменить людей занимающихся юриспруденцией и рекрутерством.

Такое мнение высказал генеральный партнер венчурной компании Benchmark Виктор Лазарте в эпизоде подкаста Twenty Minute VC, сообщает Business Insider.

Он считает, что уже через три года ИИ создаст огромную конкуренцию для молодых юристов, которые в начале своей профессиональной карьеры часто выполняют черновую рутинную работу, с которой лучше справляется ИИ.

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Поэтому он советует студентам юридических факультетов приобретать те немногие навыки, которые пока не может заменить искусственный интеллект.

По словам Лазарте, ИИ также может вытеснить из профессии рекрутеров.

Уже сейчас HR и рекрутинговые команды все чаще используют инструменты искусственного интеллекта на разных этапах процесса найма – от просмотра резюме до формирования шортлистов кандидатов на должности.

Вскоре некоторые модели будут лучше и эффективнее проводить собеседования с кандидатами.

Уменьшение количества офисных работников приведет к сокращению расходов, а применение ИИ – к росту производительности. Это позволит компаниям, которые будут использовать ИИ, получать сверхприбыли.

При этом, как считает Лазарт, влияние искусственного интеллекта не ограничится только офисом.

"Довольно скоро у нас будет приложение, которое просто скажет нам, что делать целый день – и нам это понравится. Мы будем слушаться машин", – предположил он.

Напомним, соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что прогресс в области искусственного интеллекта (ШИ) значительно снизит роль человека во многих традиционных сферах, включая медицину и образование.