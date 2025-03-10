Искусственный интеллект подвел Apple: релиз важной новинки откладывается

Компания Apple вынуждена перенести запуск нового устройства для умного дома – HomePod с семидюймовым экраном. Причина задержки состоит в отставании в разработке усовершенствованной версии голосового ассистента Siri, без которого устройство не может полноценно функционировать.

Об этом пишет аналитик Bloomberg Марк Гурман.

Первоначально Apple планировала выпустить новинку до конца лета 2025 года. Однако компания переориентировала свои ресурсы на усовершенствование Siri, что заставило отложить релиз HomePod на неопределенный срок.

Новое устройство должно стать центральным элементом экосистемы "умного" дома Apple, подобно Amazon Echo Hub. Он позволит управлять другими смарт-гаджетами, осуществлять видеовызовы, пользоваться браузером и запускать мультимедийный контент. Внешне гаджет будет напоминать iPad с сенсорным экраном.

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По словам Гурмана, умный хаб должен был стать одним из важнейших релизов Apple в 2025 году и первым серьезным шагом компании в области автоматизации домашних технологий. Теперь дата его выхода остается неизвестной.

Ожидается, что обновленная Siri появится не раньше 2026 года вместе с выпуском iOS 20. Apple обещает, что ее ассистент получит возможность вести диалог с пользователями "подобно живому человеку", конкурируя с ChatGPT, Gemini Live и другими искусственными интеллектами.

Напомним, Apple уже представила ряд новинок в 2025 году, среди которых бюджетный iPhone 16Е, MacBook Air на базе M4 и несколько моделей iPad. Ожидается, что вторая волна анонсов пройдет летом. Впрочем, без "умного" хаба среди них, по всей вероятности, не будет масштабных прорывов.