Искусственный интеллект помог расшифровать обугленный 2000-летний свиток

На протяжении веков ученые пробовали разные методы, чтобы прочитать эти документы – от использования ртути и розовой воды до растительных газов и папируса. Однако все попытки давали лишь незначительные результаты.

Впервые за две тысячи лет исследователям удалось заглянуть внутрь древнего свитка, пострадавшего во время извержения Везувия в 79 году н.э. Благодаря сочетанию рентгеновского сканирования и искусственного интеллекта они смогли виртуально развернуть документ, раскрывая фрагменты древнегреческого текста.

Об этом пишет BBC.

Находка была сделана еще в XVIII веке в древнем римском городе Геркуланум, близ Помпеев. Там, в разрушенном особняке, археологи обнаружили сотни папирусных свитков, которые были настолько сильно обуглены, что любая попытка их физически развернуть приводила к разрушению.

На протяжении веков ученые пробовали разные методы, чтобы прочитать эти документы – от использования ртути и розовой воды до растительных газов и папируса. Однако все попытки давали лишь незначительные результаты: удалось раскрыть всего несколько мелких фрагментов текста, указывающих на его философский характер.

В настоящее время благодаря современным технологиям ситуация изменилась. Ученые смогли "просканировать" один из свитков, известный как PHerc.172, хранящийся в Бодлианских библиотеках Оксфорда. Используя алгоритмы машинного обучения, они научили искусственный интеллект различать чернила и папирус, что позволило распознать строки и столбцы текста.

На протяжении веков ученые пробовали разные методы, чтобы прочитать эти документы.

Исследователи, работающие в рамках конкурса Vesuvius Challenge, заявляют, что уже начали расшифровывать содержание документа. Один из соучредителей проекта Брент Силз отмечает:

"Этот свиток содержит больше текста, который можно восстановить, чем любой другой, что мы когда-либо сканировали в Геркулануме".

Руководитель исследования Стивен Парсонс добавляет:

"Мы уверены, что сможем полностью прочитать свиток. Это не просто отдельные слова – теперь мы можем работать со значительными отрывками".

Свиток из Помпеи.

Результаты этого открытия открывают новые возможности для изучения античных текстов и могут помочь в дальнейшем расшифровке других свитков, которые остаются неразгаданными на протяжении веков.