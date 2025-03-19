Искусственный интеллект помог выявить скрытые структуры в Млечном Пути: что нашли ученые

Группа японских ученых с помощью искусственного интеллекта обнаружила в нашей галактике неизвестные ранее космические образования – так называемые "волдыри Спитцера". Эти структуры формируются при рождении звезд и взрывов сверхновых, играя ключевую роль в процессах эволюции галактик.

Об этом рассказывает Sky Tech Daily.

ИИ раскрывает скрытые тайны космоса

Команда исследователей под руководством Университета Осаки Метрополитен разработала модель глубокого обучения, проанализировавшую данные по космическим телескопам. Благодаря этому удалось обнаружить крупномасштабные сферические образования в Млечном Пути, ранее не фиксировавшиеся астрономическими каталогами.

Как и в других галактиках, такие пузыревидные структуры в нашей галактике формируются в результате активных звездных процессов. Их детальное изучение поможет лучше понять, как происходит рождение и эволюция звезд.

Как работает новый метод анализа космических данных

Группа ученых, в которую входят аспирант Шимпей Нисимото и профессор Тошикадзу Ониши, использовала мощные алгоритмы искусственного интеллекта для изучения данных по космическим телескопам Spitzer и James Webb.

Изображения слева показывают недавно обнаруженные пузыревидные структуры, в то время как изображения справа показывают пузыревидную структуру, обнаруженную в этом исследовании и предыдущих исследованиях. Используя длины волн 8 мкм (зеленый) и 24 мкм (красный), можно обнаружить пузырные структуры, созданные образованием звезд большой массы. Фото: Osaka Metropolitan University / Фото: Фото из открытых источников

Их модель смогла не только идентифицировать известные "волдыри Спитцера", но и выявить новые схожие структуры, которые, по предположениям ученых, могли образоваться после взрывов сверхновых.

Новый подход к исследованию галактик

"Наши результаты показывают, что искусственный интеллект позволяет значительно точнее исследовать процессы формирования звезд и последствия взрывов в галактиках", – отмечает аспирант Нисимото.

Профессор Ониши добавил: "Мы надеемся, что развитие технологий искусственного интеллекта ускорит изучение эволюции галактик и поможет раскрыть еще больше космических тайн".

Исследование, проведенное группой японских ученых, является важным шагом в понимании природы Млечного Пути и других галактик. Это открытие может стать основой для будущих астрономических миссий, которые еще глубже заглянут в процессы формирования Вселенной.