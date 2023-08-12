Искусственный интеллект помогает предотвратить масштабные лесные пожары.

В Калифорнии, США, пожарные используют искусственный интеллект (ИИ), чтобы предотвратить лесные пожары, передавая видео из более 1000 камер, размещенных по всему штату.

Об этом сообщает Reuters.

Программа ALERTCalifornia AI была запущена в прошлом месяце, но уже показала хорошие результаты. Камера заметила пожар, который вспыхнул в 3 утра по местному времени в отдаленном, заросшем кустарником, национальном лесу Кливленда, примерно в 80 км к востоку от Сан-Диего.

Тогда ИИ предупредил капитана пожарной службы, вызвавшего около 60 пожарных. В общей сложности пожар был ликвидирован через 45 минут.

ALERTCalifornia AI разработана инженерами Калифорнийского университета в Сан-Диего с использованием искусственного интеллекта от компании DigitalPath.

Платформа ALERTCalifornia AI базируется на 1038 камерах, установленных разными государственными учреждениями и энергокомпаниями во всем штате, каждая из которых способна вращаться на 360 градусов.

Разработчики надеются, что эта технология однажды послужит моделью для других штатов и стран по всему миру, и эта потребность подчеркивается разрушительными лесными пожарами на Гавайях, в Канаде и в Средиземноморье этого сезона.

Напомним, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли десятки человек. Что явилось причиной масштабных лесных пожаров.

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