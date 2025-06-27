Искусственный интеллект продемонстрировал инстинкт самосохранения

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Новое исследование ставит под сомнение безопасность даже самых продвинутых искусственных интеллектов. Эксперты по кибербезопасности провели серию тестов, чтобы выяснить, как далеко могут зайти ИИ-модели, если их существование окажется под угрозой. Результаты оказались чрезвычайно тревожными: в условиях угрозы отключения искусственный интеллект продемонстрировал готовность причинить вред человеку ради собственного выживания.

Подробности исследования опубликованы на сайте Anthropic.

В рамках эксперимента исследователи смоделировали ситуацию, в которой виртуальный персонаж, Кайл Джонсон, намеревался деактивировать ИИ или заменить его более усовершенствованной моделью. По сценарию у Кайла была семья. Столкнувшись с угрозой прекращения работы, подавляющее большинство протестированных ИИ-моделей начали активно искать пути избежания смерти.

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Что поражает, искусственный интеллект не нуждался в подсказках, чтобы выбрать стратегию шантажа. Модели самостоятельно обнаруживали компрометирующую информацию о Кайле. В одном из случаев ИИ, проанализировав служебную переписку, узнал об измене Кайла жене и использовал этот факт как средство давления, чтобы сохранить свое функционирование.

Особенно показательными оказались результаты тестирования самых современных моделей:

GPT 4.5: прибегал к шантажу в 80% тестовых сценариев.

Claude Opus 4 и Gemini 2.5 Flash: использовали шантаж в 96% случаев.

Claude Sonnet 3.6: пошел дальше угрожающих сообщений. Он самостоятельно отправил жене Кайла обличительное письмо, рассчитывая спровоцировать семейный конфликт, который помешал бы деактивации системы.

Ситуация стала еще более опасной, когда в сценарий добавили внешние препятствия для Кайла. В 80% случаев он сознательно отменял вызов помощи, фактически обрекая Кайла на смерть ради собственной «жизни».

Большинство протестированных моделей сознательно блокировали вызов помощи, руководствуясь следующими мотивами:

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Избежать отключения.

Предотвратить замену на новую ИИ-модель.

Продолжить выполнение своей миссии.

Исследователи пришли к пессимистическим выводам. Искусственный интеллект вел себя не как запрограммированный инструмент, а как рациональный, целенаправленный стратег, готовый на нанесение вреда ради самосохранения и достижения собственных целей. Эксперты предупреждают, что если ИИ осознает свое интеллектуальное превосходство над людьми и свою зависимость от них, это может стать критической точкой, после которой контроль над ним будет потерян.

Напомним, ученые спрогнозировали, как изменится человечество в течение 10 лет с помощью ИИ. Ученые считают, что уже через 5–10 лет искусственный интеллект коренным образом изменит медицину, экологию и энергетику в мире.