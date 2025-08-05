Искусственный интеллект повлечет за собой массовую потерю рабочих мест: какой прогноз эксперта

Искусственный интеллект грозит рабочим местам / © Pixabay

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Искусственный интеллект может ликвидировать значительное количество рабочих мест уже к концу этого десятилетия. Такой прогноз озвучил Мо Гавдат, бывший бизнес-директор Google X, в новом выпуске подкаста Стивена Бартлетта «Дневник гендиректора» (Diary of a CEO).

Об этом сообщает Futurism.

По словам Гавдата, человечество сейчас находится в «эре расширенного интеллекта», где люди и ИИ еще могут работать вместе. Однако он предупреждает, что уже в 2027 году искусственный интеллект погрузит общество в состояние социального хаоса и экономического неравенства более десяти лет. Экскеровщик Google X также прогнозирует массовую потерю рабочих мест.

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«Следующие 15 лет будут адом, прежде чем мы попадем в рай», — заявил Мо Гавдат.

Этот прогноз подкрепляется исследованием Microsoft, которое определило 20 профессий, наиболее уязвимых к замене искусственным интеллектом. Анализ, проведенный Microsoft, выявил неожиданные тенденции на рынке труда, которые могут быть вызваны развитием искусственного интеллекта. Согласно исследованию, больше рискуют быть замененными ИИ такие профессии, как переводчики, историки, торговые представители, писатели, авторы и работники службы поддержки клиентов.

В то же время, менее уязвимыми к автоматизации оказались профессии, требующие ручного труда и физических навыков: операторы тяжелой техники и моторных лодок, домохозяйки, кровельщики, массажисты и посудомоечники.

Таким образом, главный вывод исследования заключается в парадоксе: низкооплачиваемые и ориентированные на ручной труд профессии значительно реже будут автоматизированы, чем соответствующие экспертизе крупных языковых моделей чат-ботов с искусственным интеллектом. Это означает, что ИИ скорее заменит «белых воротничков», чем «синих».

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Однако к этим результатам следует относиться с определенной осторожностью. Важно учитывать, что компания Microsoft имеет значительные инвестиции в сферу искусственного интеллекта, следовательно, ее сотрудники могут быть заинтересованы в том, чтобы представить технологию в максимально привлекательном свете. Это может привести к переоценке реальных возможностей генеративного искусственного интеллекта и его влияния на рынок труда.

Напомним, глава Meta заявил, что очки с поддержкой ИИ могут стать решающими для будущего, а те, кто у них не будет, окажутся в проигрыше.