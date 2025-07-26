Искусственный интеллект / © Pixabay

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Новый инструмент искусственного интеллекта может совершить революцию в изучении древних текстов — убеждены исследователи. Он способен не только заполнять утраченные слова в римских надписях, высеченных на монументах или повседневных предметах, но и определять дату и место происхождения этих артефактов.

Об этом сообщает ВВС.

Хотя технология ИИ нередко допускает ошибки даже в современных текстах, историки считают, что новая система не заменяет человека, а лишь усиливает его работу.

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«Aeneas открывает совершенно новые горизонты. Раньше мы полагались на интуицию и энциклопедическую память отдельных ученых. Теперь у нас есть инструмент, который поможет собрать прошлое быстрее и точнее», — отметила профессор истории Кембриджского университета Мэри Берд.

Инструмент получил название в честь мифологического героя Энея. Его создали историки Теа Зоммерсхильд (Университет Ноттингема) и специалист по ИИ Янис Ассаэль (Google DeepMind). Aeneas опирается на базу данных из 176 000 римских надписей, включая визуальные материалы, и за доли секунды подбирает исторические «параллели» для восстановления утраченных частей текстов.

Aeneas уже прошел испытания

Систему испытали на надписи Res Gestae Divi Augusti, сохранившейся в Храме Августа в Анкаре (Турция). Ее авторство принадлежит первому римскому императору Августу. До сих пор между историками ведутся споры о дате создания текста.

AI смог сузить период до двух наиболее вероятных интервалов — между 10 и 20 годами нашей эры, или же между 10 и 1 годом до н.э. Эти даты совпадают с оценками ведущих историков, что подтверждает точность модели.

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«Aeneas не только ускорил анализ, но и показал параллели, которые ранее не замечали даже опытные исследователи», — подчеркивает Зоммерсхильд.

Не замена, а усиление для историков

Тестирование с участием 23 специалистов показало: историк в тандеме с Aeneas достигает лучших результатов, чем работая самостоятельно или когда работает только AI.

Хотя эксперты признают, что искусственный интеллект может ошибаться, он не создан для того, чтобы полностью заменить людей.

«Историк все равно принимает финальное решение. AI — лишь помощник, который ускоряет работу и расширяет возможности», — подчеркнул Янис Ассаэль из DeepMind.

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Разработчики считают, что потенциал Aeneas выходит далеко за пределы того, что до сих пор считалось возможным в изучении древности. Его можно будет использовать и для греческих надписей, и для текстов из других регионов, сохранившихся частично или сильно поврежденных.

Напомним, модели искусственного интеллекта ведущих компаний, в частности OpenAI, Google, xAI и Anthropic, обнаружили поведение, которое нарушает все три закона робототехники: запрет вредить человеку, обязанность выполнять приказы и защиту собственного существования в ущерб людям.