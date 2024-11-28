Искусственный интеллект создал "дикий" звук, который никогда раньше не слышали

Исследователи разработали искусственный интеллект, который, как они утверждают, создал звуки, ранее никогда не были услышанные.

Об этом сообщает The Independent.

Модель ИИ под названием Fugatto была разработана командой компании Nvidia, которая занимается производством компьютерных чипов, и стремилась создать "швейцарский армейский нож для звука". Fugatto используется для редактирования или создания звука с помощью текстовых подсказок.

Некоторые из текстовых подсказок, например, извлекают определенные инструменты из песен или изменяют чей-то акцент. Ричард Кэррис из Nvidia сказал, что Fugatto более ловок, чем другие модели ИИ, и может революционизировать музыку, создавая новые звуки.

Он прокомментировал: "Fugatto может выдавать лай трубы или мяуканье саксофона. Все, что пользователь может описать, модель может создать".

В частности, Fugatto разработал аудио-образцы из текстовой подсказки: "Глубокие, грохочущие басовые импульсы в паре с прерывистым, высокочастотным цифровым щебетанием, как звук просыпающейся массивной умной машины". В другом примере ИИ превратил звук поезда в струнный оркестр.

Идо Змишлани, продюсер, участвующий в программе Nvidia Inception, добавил: "Эта штука дикая. Звук – это мое вдохновение. Это то, что побуждает меня создавать музыку. Идея о том, что я могу создавать совершенно новые звуки на лету в студии – невероятная".

На создание Fugatto у разработчиков ушло больше года, а для его обучения понадобились миллионы аудио-семплов. Хотя искусственный интеллект продемонстрировал свою способность создавать невероятные звуки и видео с минимальными усилиями, существуют опасения по поводу того, как эта технология может повлиять на создателей и их работу.

Напомним, искусственный интеллект показал, как могла происходить дружеская встреча Трампа и Байдена. По сценарию ИИ, оба президента проводят день вместе в разных развлечениях.

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