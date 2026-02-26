- Дата публикации
Искусственный интеллект спровоцирует масштабный экономический кризис до 2028 года: кто потеряет работу первым
Эксперты предупреждают о неминуемом экономическом кризисе, где миллионы «белых воротничков» будут вынуждены искать низкооплачиваемую работу.
Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), которому предсказывали роль движителя глобального процветания, может стать катализатором одного из самых глубоких экономических кризисов в истории США.
Об этом пишет New Format.
Опубликованный отчет Института экономических исследований Citrini Research под названием «2028: Глобальный кризис интеллекта» уже вызвал панику на Уолл-стрит.
После обнародования документа 23 февраля фондовый рынок мгновенно отреагировал: акции технологического гиганта IBM упали на 13%, а бумаги компаний Datadog, CrowdStrike и Zscaler потеряли по 9% своей стоимости.
По прогнозам аналитиков, к 2028 году экономика США может столкнуться с беспрецедентным шоком. Эксперты ожидают падения ключевого биржевого индекса S&P 500 на 38%, стремительного роста уровня безработицы до 10,2% и коллапса в сфере кредитования. Главная причина — массовое внедрение ИИ.
Экономисты объясняют парадокс: хотя искусственный интеллект превзойдет все ожидания производительности, это не приведет к экономическому буму для населения. Напротив, компании начнут массово увольнять работников, заменяя их гораздо более дешевыми алгоритмами.
Столкнувшись с понижением покупательной способности населения и, соответственно, падением собственной выручки, корпорации будут вынуждены экономить еще жестче. Это запустит разрушительный цикл: новые волны увольнений ради инвестиций в ИИ приведут к еще большему обвалу потребительских расходов, что в конечном счете ударит по социальной структуре, финансовым рынкам и сектору недвижимости.
Кто потеряет работу первым
Исторически любая технологическая революция создавала новейшие профессии. ИИ не исключение — на рынке появляются вакансии инженеров дата-центров и специалистов по промптам (составление запросов для нейросетей — ред.). Однако темпы создания новых мест катастрофически отстают от темпов уничтожения стариков.
«На каждое новое место, созданное ИИ, десятки стариков становятся лишними», — отмечают аналитики.
Более того, оплата труда на новых должностях будет значительно ниже предыдущих стандартов. Главный удар к 2028 году придется на офисных работников и сферу услуг. В то же время ситуация в производственном секторе, строительстве, здравоохранении и ремесленных профессиях будет оставаться относительно стабильной.
Однако даже в условиях кризиса некоторые корпорации продолжат фиксировать рекордные прибыли за счет минимизации затрат на персонал. Однако эти деньги перестанут циркулировать в экономике из-за зарплат аналитиков, юристов, менеджеров или разработчиков.
Экономисты называют это «призрачным ВВП» — экономической деятельностью, которая фиксируется в макроэкономических отчетах, но фактически не приносит пользу реальной экономике и обществу.
В правительстве США рано или поздно попытаются вмешаться в ситуацию. Одним из вариантов спасения называют введение так называемого «дивиденда ИИ» — механизма перераспределения сверхприбылей корпораций в пользу потерявших работу граждан.
«Однако социальная структура разрушается быстрее, чем может продвигаться законодательный процесс», — предупреждают эксперты.
