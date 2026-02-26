Искусственный интеллект спровоцирует масштабный экономический кризис до 2028 года: кто потеряет работу первым

Искусственный интеллект / © Pixabay

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), которому предсказывали роль движителя глобального процветания, может стать катализатором одного из самых глубоких экономических кризисов в истории США.

Об этом пишет New Format.

Опубликованный отчет Института экономических исследований Citrini Research под названием «2028: Глобальный кризис интеллекта» уже вызвал панику на Уолл-стрит.

После обнародования документа 23 февраля фондовый рынок мгновенно отреагировал: акции технологического гиганта IBM упали на 13%, а бумаги компаний Datadog, CrowdStrike и Zscaler потеряли по 9% своей стоимости.

По прогнозам аналитиков, к 2028 году экономика США может столкнуться с беспрецедентным шоком. Эксперты ожидают падения ключевого биржевого индекса S&P 500 на 38%, стремительного роста уровня безработицы до 10,2% и коллапса в сфере кредитования. Главная причина — массовое внедрение ИИ.

Экономисты объясняют парадокс: хотя искусственный интеллект превзойдет все ожидания производительности, это не приведет к экономическому буму для населения. Напротив, компании начнут массово увольнять работников, заменяя их гораздо более дешевыми алгоритмами.

Столкнувшись с понижением покупательной способности населения и, соответственно, падением собственной выручки, корпорации будут вынуждены экономить еще жестче. Это запустит разрушительный цикл: новые волны увольнений ради инвестиций в ИИ приведут к еще большему обвалу потребительских расходов, что в конечном счете ударит по социальной структуре, финансовым рынкам и сектору недвижимости.

Кто потеряет работу первым

Исторически любая технологическая революция создавала новейшие профессии. ИИ не исключение — на рынке появляются вакансии инженеров дата-центров и специалистов по промптам (составление запросов для нейросетей — ред.). Однако темпы создания новых мест катастрофически отстают от темпов уничтожения стариков.

«На каждое новое место, созданное ИИ, десятки стариков становятся лишними», — отмечают аналитики.

Более того, оплата труда на новых должностях будет значительно ниже предыдущих стандартов. Главный удар к 2028 году придется на офисных работников и сферу услуг. В то же время ситуация в производственном секторе, строительстве, здравоохранении и ремесленных профессиях будет оставаться относительно стабильной.

Однако даже в условиях кризиса некоторые корпорации продолжат фиксировать рекордные прибыли за счет минимизации затрат на персонал. Однако эти деньги перестанут циркулировать в экономике из-за зарплат аналитиков, юристов, менеджеров или разработчиков.

Экономисты называют это «призрачным ВВП» — экономической деятельностью, которая фиксируется в макроэкономических отчетах, но фактически не приносит пользу реальной экономике и обществу.

В правительстве США рано или поздно попытаются вмешаться в ситуацию. Одним из вариантов спасения называют введение так называемого «дивиденда ИИ» — механизма перераспределения сверхприбылей корпораций в пользу потерявших работу граждан.

«Однако социальная структура разрушается быстрее, чем может продвигаться законодательный процесс», — предупреждают эксперты.

Напомним, ранее доктор Джеффри Гинтон, которого называют «крестным отцом» искусственного интеллекта, назвал единственный способ спасти человечество от потенциального уничтожения. По его словам, более мощный и умный ИИ должен иметь встроенные «материнские инстинкты».