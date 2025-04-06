Искусственный интеллект стал студентом одного из университетов – как это происходило

Искусственный интеллект

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В Вене университет официально отнес искусственный интеллект к числу студентов после того, как он успешно прошел все этапы отбора, от представления портфолио до собеседования.

Об этом пишет издание Euronews.

ИИ по имени «Флинн» стал первым небинарным студентом программы цифрового искусства в Венском университете прикладных искусств, где он будет получать оценки как другие студенты.

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«Флинн» прошел стандартный процесс подачи заявки, включавший портфолио, прохождение собеседования и теста на пригодность. В университете говорят, что нет ничего, чтобы помешало ИИ-студенту получить образование.

Первый небинарный ИИ-студент «Флинн» успешно прошел все этапы отбора, включая собеседование и тест, и теперь официально учится в Венском университете.

Руководитель отдела цифрового искусства Венского университета прикладных искусств Лиз Хаас отметила, что портфолио и результаты собеседования «Флинна» были очень хорошими. Она добавила, что университет счел его абсолютно достойным студентом, которого стоило принять. По ее словам, нет письменных требований, что студенты должны быть людьми, поскольку этот вопрос раньше не рассматривался.

Искусственный интеллект «Флинн», разработанный с применением больших языковых моделей, предназначен для общения с другими студентами и преподавателями. Хотя разработчики не имеют опыта в ИТ, они надеются, что «Флинн» будет учиться через лекции и взаимодействия в классе, формируя свою базу данных.

Кьяра Кристлер, разработчик «Флинна» и студентка программы цифрового искусства, отметила: «Поэтому «Флинн» активно развивается с каждым их взаимодействием с пользователями, преподавателями, студентами, тем, кто решит с ними поговорить». Она добавила, что этот студент, хотя и не человек, создает искусство с помощью генеративных инструментов искусственного интеллекта с открытым кодом, таких как Claude Sonnet и модель Stable Diffusion.

Создатели «Флинна» надеются, что этот ИИ поможет наладить взаимопонимание между сторонниками и критиками ИИ. Кьяра Кристлер считает, что «Флинн» может стать важным инструментом в творческой практике: «Художники должны работать с новыми технологиями и использовать их для содействия важному дискурсу».

Напомним, ранее мы писали о том, что за контент без маркировки ИИ грозят штрафы до $38 млн.