Искусственный интеллект станет остроумнее: чему он научился

Для обучения ИИ ученые использовали отрывки из американских ситкомов, в частности, сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва».

Благодаря ученым Гронингенского университета (Нидерланды) искусственный интеллект научился распознавать сарказм. Ученые полагают, что это поможет бесперебойному общению с людьми.

Об этом сообщает The Guardian.

Для обучения ИИ ученые использовали отрывки из американских ситкомов, в том числе сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва".

Мэтт Колер из лаборатории речевых технологий Университета Гронингена утверждает, что в этом проекте есть нечто большее, чем обучение алгоритмам, поэтому иногда даже самые крошечные комментарии нельзя воспринимать буквально, а их следует интерпретировать как диаметральную противоположность.

Также читайте Человечество на грани прорыва: совсем скоро ИИ сможет научить понимать животных и общаться с ними

Колер сказал, что сарказм пронизывает наш дискурс больше, чем мы можем оценить, поэтому понимание этого имеет решающее значение, если люди и машины хотят бесперебойно общаться.

Исследователи утверждают, что после тренировки ИИ мог выявлять сарказм почти в 75% реплик.

По мнению ученых, данная работа позволит искусственному интеллекту не только остроумнее вести беседу с людьми, но и лучше замечать негативный тон в языке, образах и элементах разжигания ненависти.

Напомним, искусственный интеллект (ИИ), который продемонстрировал бы обобщенный интеллект человеческого уровня, можно создать в течение трех-восьми лет. Это "откроет дверь к "суперинтеллекту" в течение очень короткого промежутка времени.

Читайте также: