Искусственный интеллект страшнее ядерного оружия: эксперты назвали главные риски

ШИ стал новым ядерным оружием / © ТСН

Реклама

Стремительное развитие искусственного интеллекта создает для человечества угрозы, по своим масштабам начинающие превосходить даже страх перед ядерным оружием.

О том, как опасность от ИИ вышла на первый план при обсуждении стратегической стабильности на форуме форума «Диалог Шангри-Ла», сообщает Bloomberg.

Сокращение времени и иррациональные решения

Главная проблема использования искусственного интеллекта в военных целях состоит в так называемом разрушении «цикла OODA» (наблюдение, ориентация, решение, действие). По словам командующего 1-м армейским корпусом и ракетными войсками Пакистана генерал-лейтенанта Наумана Закрии, технологии создают своеобразный «туман», в котором человек просто не успевает достаточно быстро оценить ситуацию. Это приводит к тому, что люди начинают действовать иррационально, а поступки их становятся экстремальными.

Реклама

Эти опасения разделяет и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич — единственная участница панельной дискуссии, не связанная непосредственно со сферой обороны. Она предупредила, что, хотя технологии способны улучшать жизнь, они также значительно усиливают опасность войны.

«Мы не знаем, где нажимают на крючок. Это может быть за тысячи километров отсюда. Поэтому, хотя ИИ имеет потенциал для защиты гражданского населения, сейчас мы видим только его негативную сторону», — подчеркнула Сполярыч.

Ядерное сдерживание и реалии использования ИИ

Несмотря на преобладание темы искусственного интеллекта, ядерное оружие как классический инструмент стратегического сдерживания также активно обсуждалось на форуме. Генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Мэн Сянцин подтвердил политику Пекина по поводу неприменения ядерного оружия первыми и добавил, что если бы больше стран приняли такую позицию, мир стал бы более безопасным местом.

Однако разговор каждый раз возвращался к искусственному интеллекту, который уже стал реальностью современных вооруженных конфликтов. Главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм отметил, что эта технология уже активно работает на поле боя: в частности, украинские военные используют ИИ для предсказания российских атак, а США привлекали его при планировании ударов по иранским целям.

Реклама

«Искусственный интеллект – это огромный риск эскалации. Я думаю это понятно. Но я не наивен. Его будут использовать в данной сфере. Его уже используют», – резюмировал генерал Эйхельсхайм.

Напомним, католическая церковь подвергла резкой критике индустрию искусственного интеллекта. Папа Римский написал свое первое официальное письмо епископам, в котором призвал «разоружить» технологии . По его словам, это нужно, чтобы ИИ не начал руководить людьми, а сама сфера освободилась от контроля монополий.

Новости партнеров