Искусственный интеллект "убил" более 10 гектаров урожая: фермер доверился совету чат-бота

Фермер (иллюстративное фото)

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На Тайване 67-летний фермер по прозвищу Ву потерял молодые посевы кунжута после того, как воспользовался схемой обработки пестицидами, которую ему предложил чат-бот с искусственным интеллектом.

Об этом инциденте рассказывает тайваньское издание CTWANT.

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Мужчина начал консультироваться с ИИ около года назад. Сначала он относился к таким советам скептически, однако после нескольких удачных рекомендаций стал все больше полагаться на чат-бот — в частности, относительно удобрений и планирования работ на ферме.

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Впоследствии Ву решил полностью соблюсти предложенную ИИ схему борьбы с сорняками и вредителями. Не проверив ее у специалистов, он обработал около 25 акров (около 10 гектаров) молодого кунжута смесью нескольких агрохимикатов.

По данным издания, в нее входили препараты против сорняков, а также тиаметоксы и эмамектинбензоаты для борьбы с вредителями.

Уже менее чем через сутки после обработки паростки кунжута начали увядать и погибать.

"Если опрыскать этим растения, на следующий день рассада не выживет", — рассказал Ву.

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По его словам, смесь уничтожила не только сорняки.

"И трава, и рассада погибнут, причем рассада еще быстрее", — добавил фермер.

Специалисты неоднократно предупреждали, что чат-боты могут выдавать убедительные, но неправильные рекомендации. Поэтому подобные советы, особенно по сельскому хозяйству, медицине, праву или финансам, следует дополнительно проверять у профильных специалистов.

Ранее мы сообщали, что против OpenAI подали новый иск из-за смерти 29-летней Фейт Мэдисон. Семья женщины утверждает, что длительное общение с ChatGPT усугубляло ее религиозные грезы и романтизировало смерть, что в конечном итоге могло подтолкнуть ее к самоубийству.

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