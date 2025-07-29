Искусственный интеллект в бизнесе: как фармдистрибьютор БаДМ изменяет процессы с помощью ИИ

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Фармдистрибьютор БаДМ уже много лет разрабатывает и внедряет роботизацию в собственные бизнес-процессы. И делает это с четкой целью: уменьшить нагрузку на людей и сделать бизнес более прогрессивным, быстрым и устойчивым.

От рутины — к стратегической работе

Технологии стали ответом на тему рутинных операций и повышения эффективности. Первым шагом был анализ внутренних процессов, где терялось время и возникали ошибки из-за человеческого фактора. Фокус — на отделах с большим объемом повторяющихся операций: обработка документов, анализ данных. Большинство таких задач сейчас решают с помощью внедрения гибридных решений RPA+AI (роботизация с сочетанием ИИ и ботов).

«Мы не заменяем людей ИИ — мы делаем их работу более стратегической. Это подход бизнеса будущего, который уже сегодня дает результат», — объясняют в компании БаДМ.

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Какие трансформации запустила интеграция ИИ?

Прежде всего — перераспределение ресурсов. Сотрудники тратят меньше времени на рутину и больше — на задачи, требующие стратегического мышления, экспертизы и креатива. БаДМ также запустил корпоративный проект «Идеи ИИ в бизнес-процессах» с призами для тех, чьи концепции будут взяты в разработку. Предложения поступают от каждого звена бизнеса.

Параллельно компания инвестирует во внутреннее образование:

обучение всех топ-менеджеров и специалистов основам работы с ИИ-инструментами;

профильные курсы от внешних специалистов;

изучение логики моделей и потенциальных угроз для безопасности данных.

Фармдистрибуция — это система, где скорость и точность критически важны. Именно поэтому актуальная информация, контроль рисков и точная аналитика напрямую влияют на то, как своевременно и безопасно лекарства попадают в аптеки и больницы. БаДМ заботится о постоянном обучении и развитии сотрудников, создавая систему, в которой решения принимаются быстро, на базе актуальных данных, с минимальным риском ошибки.

Примеры применения роботизации в БаДМ

В разных направлениях компании внедрены продуманные решения, которые существенно экономят время и повышают точность рутинных процессов. Если нужен мониторинг внешних данных — его уже выполняет не человек, а умная система. Юридический, HR, департамент качества и другие активно работают с цифровыми помощниками: проверяют контрагентов, отслеживают новости профильных министерств, а интеллектуальные алгоритмы помогают быстрее обрабатывать запросы, аналитику и отчетность.

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«Раньше мониторинг нужно было проводить вручную по три-четыре раза в сутки. Сейчас нотификация поступает ответственному лицу, которое может оперативно обработать полученные данные», — комментируют привлеченные специалисты. БаДМ сочетает использование внешних платформ с собственными ML-разработками, адаптированными к специфике фармдистрибуции. Например, ИИ-ассистент по внутренним процессам, которым могут пользоваться сотрудники.

А как насчет ошибок ИИ?

В БаДМ не скрывают: ИИ бывает неточным. Особенно это касается LLM-моделей (языковых), которые могут «фантазировать» на основе реальных данных. В критических процессах решения ИИ всегда проверяются людьми. «Мы создали собственную систему "ИИ-пилотов" — экспертов в каждом департаменте, которые сопровождают внедрение инструментов и принимают финальные решения», — объясняют ИТ-специалисты.

«Мы смотрим на искусственный интеллект как на возможность, и наша цель — не заменить, а усилить человека. Это дает БаДМ стойкость, гибкость и способность не только уверенно отвечать на вызовы современности, но и формировать будущее», — подчеркивает и.о. Генерального директора ООО «БаДМ» Дмитрий Бабенко.