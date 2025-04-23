Искусственный интеллект в Instagram будет проверять возраст пользователей: подробности

Instagram будет выявлять подростков с помощью ШИ и переводить их в специальные защищенные аккаунты с ограничениями / © Freepik

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Instagram усиливает защиту подростков в соцсети Компания Meta применяет новые механизмы контроля, в частности, искусственный интеллект, который будет помогать автоматически выявлять несовершеннолетних, вводящих фальшивые даты рождения.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Если система заподозрит, что учетная запись принадлежит подростку, даже если там указан взрослый возраст, она автоматически будет переведена в так называемый «подростковый аккаунт». В таких профилях встроены ограничения на контент, круг контактов и настройки конфиденциальности, которые подростки не смогут изменить без согласия родителей или опекунов.

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Meta уже ранее ввела этот тип аккаунтов, и теперь расширяет его применение не только в Instagram, но и в Facebook и Messenger. ИИ будет анализировать активность пользователей, в частности интересы, сообщения, поздравления с днем рождения, сообщения от других пользователей и т.д., чтобы определить возможный возраст человека.

Компания также будет информировать родителей о важности правдивых данных в аккаунтах детей. Чтобы избежать ошибок, пользователи смогут вручную скорректировать настройки возраста.

Meta отмечает, что инициатива отвечает на общественную обеспокоенность по поводу влияния соцсетей на психику подростков. Согласно исследованию Pew Research, даже сами подростки все чаще отдают себе отчет в негативном влиянии чрезмерного пользования социальными сетями.

Напомним, Google внедряет новую функцию безопасности в Android, которая предусматривает автоматическую перезагрузку устройства, если она не была разблокирована в течение трех дней подряд.