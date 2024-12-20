Искусственный интеллект впервые нарисовал автопортрет: как, по его мнению, он выглядит (фото)

ИИ впервые нарисовал автопортрет, показав, как, по его мнению, он выглядит.

Об этом пишет Daily Star.

Можно было бы ожидать, что, учитывая тот факт, что искусственный интеллект "знает", что он не человек, а только компьютерная система, он нарисовал бы себя таким, каким реальный человек мог бы видеть физическое воплощение неживой компьютерной системы, например, робота или политика. Вместо этого, ИИ нарисовал себя как смесь 40 художников, которые загрузили в программу собственные селфи.

Этот тест был проведен страховой компанией Hiscox, чтобы отметить запуск своего первого отчета Art and AI Report.

Поскольку ИИ-генераторы изображений развивают способность создавать новые работы, изучая навыки людей-художников из разных эпох, в одном произведении могут сочетаться работы от да Винчи до Бэнкси и всех, кто находится между ними.

Причина заинтересованности Hiscox в этом заключается в том, что это часто делается без компенсации живым художникам или получения их согласия.

Автопортрет ИИ

По данным страховщика, 77% коллекционеров и 78% любителей искусства заявили, что художники должны получать справедливую компенсацию за то, что их работы используются моделями с искусственным интеллектом.

Чтобы пролить свет на эту вероятную несправедливость, Hiscox провела тест и выплатила компенсацию всем своим 40 художникам.

Hiscox обнаружил, что более трети (37%) коллекционеров озабочены тем, что работы художников используются без их разрешения.

Роберт Рид, руководитель отдела искусства и частных клиентов Hiscox, прокомментировал результаты исследования: "Использование искусственного интеллекта в искусстве – это новая граница для арт-рынка, которая несет в себе как риски, так и возможности. Использование передовых технологий может стать фантастическим творческим инструментом но наше исследование показывает, что в индустрии все еще существуют проблемы, с которыми приходится сталкиваться, особенно когда речь идет о прозрачности и вознаграждении. Нет ничего плохого в том, что ИИ учится творить искусство, изучая и усваивая человеческое искусство, если это происходит нравственно, прозрачно и честно".

Автопортрет ИИ

Отчет Hiscox Art and AI Report обнаружил, что 42% коллекционеров и энтузиастов искусства испытывают этические проблемы, связанные с искусством искусственного интеллекта, в то время как более трети (37%) коллекционеров обеспокоены нарушением авторских прав.

Отчет также обнаружил, что среди коллекционеров (82%) и энтузиастов (76%) есть сильное желание четкой маркировки, чтобы отличить искусство, созданное искусственным интеллектом, от контента, созданного человеком.

Роберт подытожил: "Степень, к которой искусство, созданное искусственным интеллектом, имитирует или даже копирует созданные человеком существующие произведения искусства, а также прозрачность использования искусственного интеллекта при создании произведений искусства, являются одними из основных вопросов, определяющих будущее не только искусства, созданного искусственным интеллектом, но и рынка в целом”.

Напомним, искусственный интеллект будет судить реванш Усик – Фьюри. Это будет просто новаторский эксперимент, который никак не повлияет на официальные результаты поединка.

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