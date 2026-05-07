Искусственный интеллект "выключает" мозг: что происходит с человеком после 10 минут работы с чадом

Группа ученых из ведущих мировых университетов в ходе недавнего эксперимента доказала, что чрезмерное возложение на современных помощников на базе искусственного интеллекта приводит к стремительной потере навыков самостоятельного решения проблем у пользователей.

Как нейросети незаметно заставляют нас делегировать свои мыслительные процессы машинам, и к каким последствиям это приводит на практике, пишет Gizmodo.

Эксперимент с внезапным отключением

Чтобы проверить, как искусственный интеллект влияет на мыслящую способность, исследователи разделили участников на две группы. Одна выполняла математические и текстовые задания самостоятельно, а другой помогал современный чат. Главная хитрость эксперимента заключалась в том, что на последних трех вопросах цифровую подсказку у участников внезапно забирали без всякого предупреждения, оставляя их один на один с заданием.

Результаты оказались ошеломляющими. Пока искусственный интеллект работал, группа с чатом решала задачу гораздо быстрее и точнее. Однако как только помощник исчез, успешность этих людей мгновенно упала на 20% по сравнению с теми, кто изначально думал собственной головой. Более того, количество пропущенных вопросов возросло почти вдвое — участники настолько расслабились, что просто отказывались даже пробовать искать ответ самостоятельно.

Подсказки вместо готовых ответов

Интересно, что наибольший спад умственной активности наблюдался у людей, которые просили в нейросети сразу готовые решения. В то же время участники, использовавшие искусственный интеллект осторожно, только как инструмент для получения небольших подсказок, почти не потеряли своей сообразительности по сравнению с контрольной группой. Больше ученых обеспокоил тот факт, что для такой потери навыков хватило сессии продолжительностью всего в 10 минут.

Авторы исследования отмечают, что такая тенденция является общей и не зависит от типа задач. Эти выводы подтверждают и предварительные наблюдения: например, прошлогодние тесты показали, что офисные работники начинают работать гораздо хуже без привычной поддержки искусственного интеллекта. Похожая ситуация наблюдалась даже в медицине, где врачи лучше выявляли риск рака с помощью машин, но их собственные навыки диагностики заметно ухудшались, как только программу выключали.

