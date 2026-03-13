Искусственный интеллект заставляет людей работать дольше: шокирующие результаты исследования

Массовое внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы должно стать панацеей от переработок и рутины. Однако масштабное исследование продемонстрировало обратный эффект: нейросети не уменьшают нагрузку на работников, а полностью перекраивают его, заставляя людей задерживаться на работе.

Об этом пишет ActivTrak.

Специалисты провели колоссальную работу, проанализировав 443 миллиона рабочих часов, которые наработали 164 тысяч сотрудников из разных сфер.

Как искусственный интеллект изменяет структуру рабочего дня

Согласно полученным данным, интеграция искусственного интеллекта коренным образом изменяет то, как люди распределяют свое время в офисе. Ожидалось, что ИИ возьмет на себя автоматизацию процессов, уволив часы для креатива или отдыха. Однако результаты оказались другими.

После внедрения нейросетей время, которое работники начали тратить на коммуникации, увеличилось более чем вдвое. В то же время использование различных бизнес-систем выросло на впечатляющие 94 процента.

Наиболее тревожным сигналом для работодателей стало падение уровня сосредоточенности. По данным аналитиков, время глубокой концентрации сотрудников (так называемый deep work) уменьшилось на 9 процентов. Работники стали чаще отвлекаться на настройку промптов, проверку сгенерированных данных и коммуникацию с инструментами ИИ.

Исследование развенчивает главный миф о том, что нейросети дарят работникам дополнительное свободное время. На практике все происходит с точностью до наоборот.

Аналитика ActivTrak свидетельствует: пользователи искусственного интеллекта работают в среднем на 8 минут дольше рабочего дня, чем их коллеги, не пользующиеся подобными технологиями.

Тем не менее, цифровизация рабочих мест продолжается стремительными темпами. На сегодняшний день уже 80 процентов сотрудников активно используют искусственный интеллект в своих ежедневных задачах.

Новые вызовы для менеджмента и риск выгорания

Собранная статистика указывает на то, что искусственный интеллект скорее меняет саму природу и структуру рабочего времени, чем приводит к снижению общей нагрузки на персонал.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция создает серьезные вызовы для руководителей компаний. Теперь менеджменту придется искать новые пути для балансировки между производительностью, которую требуют современные бизнес-реалии, и защитой сотрудников от профессионального выгорания, что может возникнуть из-за постоянного взаимодействия с нейросетями и увеличения рабочего дня.

