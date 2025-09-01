Искусственный интеллект "завалил" головоломку, которую человек может решить за секунды

Искусственный интеллект / © pixabay.com

Несмотря на успехи в сложных задачах — от шахмат до Го — современные системы искусственного интеллекта часто «спотыкаются» на простых логических играх, с которыми человек может справиться за секунды. Это еще раз демонстрирует разрыв между узким интеллектом машин и тем, что называют общим искусственным интеллектом (ОИИ), то есть способностью учиться и обобщать опыт из минимального количества примеров.

Чтобы проверить эту способность, в 2019 году исследователь Франсуа Шолле создал ARC — Корпус абстракции и мышления. Тест состоит из небольших заданий с цветными сетками, где нужно раскрыть скрытое правило и применить его на новых примерах.

Как отмечает президент Фонда премии ARC Грег Камрадт, этот инструмент показывает, насколько хорошо модель способна учиться в рамках ограниченной задачи, но не является прямым мерилом ИИ. Он объясняет: пока существуют задачи, которые легко решает человек, а ИИ — нет, говорить о достижениях общего искусственного интеллекта преждевременно.

Особенность ARC состоит в том, что он доступен обычным людям. Например, в тестировании средний показатель с участием 400 добровольцев составил 66%, а в совокупности их ответы охватили все правильные решения. В то же время для ведущих ИИ-моделей эти головоломки остаются почти непосильными, ведь человек может усвоить новый навык только из одного-двух примеров, тогда как алгоритмы требуют гораздо больше данных.

Чтобы еще точнее проверить границы ИИ, Фонд премии ARC запускает новую версию испытания — ARC-AGI-3. Вместо сеток здесь использованы интерактивные видеоигры с двумерными пиксельными головоломками. Каждая из 100 игр тренирует конкретный «мини-навык», заставляя участника — будь то человек или машина — планировать, исследовать и приспосабливаться к новым условиям. В отличие от стандартных игровых бенчмарков, позволяющих ИИ множество тренировочных симуляций, здесь каждая ситуация уникальна.

Пример головоломки ARC-AGI-1

Результаты внутренних проверок оказались неутешительными для ИИ: ни одна система не смогла пройти даже первый уровень. Это подтверждает то, что несмотря на стремительный прогресс, искусственный интеллект еще далек от человеческой универсальности и гибкости.

К слову, страх перед гипотетическим общим искусственным интеллектом — технологией, способной выполнять задачи на уровне человека, — заставляет студентов элитных американских университетов бросать учебу. Они опасаются, что ОИИ может появиться уже через несколько лет и будет представлять угрозу как для их карьеры, так и для существования человечества.