Искусство Ледникового периода: археологи нашли следы применения редкого пигмента

Наскальные рисунки / Иллюстративное изображение

Реклама

Археологи нашли применение редкого синего пигмента на доисторическом артефакте в Германии. Находка, возраст которой достигает 13 000 лет, является самым ранним известным доказательством использования синего цвета в Европе и свидетельствует о том, что люди Ледникового периода имели гораздо более глубокие знания о минералах, чем считалось ранее.

Об этом говорится в статье, опубликованной Cambridge University Press.

Азурит, сверкающий

Когда археологи убрали грязь с поверхности доисторического артефакта, найденного на участке Мюльхайм-Дитесхайм в Германии, они заметили редчайшее мерцание: частицы глубокого, «электрического синего» цвета.

Реклама

Синий — один из самых редких оттенков в природе. Даже синие цветы, птицы и бабочки часто используют оптические уловки, поскольку немного природных веществ способны производить настоящий синий пигмент.

Используя передовые методы визуализации и химический анализ, исследователи установили, что веществом на камне был азурит — минерал меди глубокого синего цвета, образующийся из-за выветривания медной руды. Поскольку местная геология реки Рейн-Майн богата медью, вполне вероятно, что палеолитические люди могли собирать этот камень в местных месторождениях.

Расширение палитры художников

Ранее считалось, что синий пигмент начал получать распространение в жизни людей лишь около 4500 лет назад, когда древние египтяне стали первой культурой, изготовившей синтетический синий пигмент для украшения своих храмов. Однако крохотные вкрапления азурита в Германии указывают на то, что европейские художники Ледникового периода уже искали этот редкий цвет, задолго до эпохи фараонов.

Соавтор исследования и археолог из Орхусского университета в Дании доктор Иззи Вишер отметила, что находка бросает вызов представлениям об использовании пигментов в Палеолите.

Реклама

«Присутствие азурита показывает, что палеолитические люди имели глубокие знания о минеральных пигментах и могли получить доступ к гораздо более широкой цветовой палитре, чем мы думали ранее. И они, возможно, были выборочными в использовании определенных цветов», - добавила доктор Вишер.

Артефакт, вероятно, был разрисован не случайно, поскольку на участке Мюльхайм-Дитесхайм также найдено множество доказательств того, что люди активно использовали красную и коричневую охру. Это указывает на то, что древние люди имели вкус к украшению своих артефактов, а, возможно, и собственных тел, удивительными цветами.

На сегодняшний день это самый древний пример использования синего пигмента в Европе. Другие известные ранние примеры - это следы голубовато-зеленого пигмента, обнаруженные на фигурках в Сибири (19-23 тыс. лет), и потенциальное создание пурпурно-синего пигмента из измельченных растений индиго в Грузии (32-34 тыс. лет назад).

Напомним, ученые объяснили, почему голубые глаза на самом деле не голубые . Доктор Девиния Бивер объяснила, почему цвет глаз меняется с возрастом и как свет влияет на оттенок.