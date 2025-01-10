Исполнилось более 1,2 миллиона лет: из недр Антарктиды извлекли самый древний лед на Земле

Ледяной керн в возрасте 1,2 миллиона лет вытащили из глубины более 2800 метров в юго-восточной части Антарктиды. Его протяженность составляет 2,7 километра.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Бурение, которое завершилось в январе 2024 года, осуществили исследователи из 10 стран на юго-востоке континента.

Ледяной керн не только дает представление об атмосферных условиях Земли в прошлом, но и содержит образцы старого воздуха с парниковыми газами. По словам ученых, этот лед может стать ключом к пониманию связи между углеродным циклом и глобальными температурами. Восстановленная климатическая запись охватывает более 1 миллиона лет, с высоким разрешением, что позволяет исследователям глубже изучить изменения в климате нашей планеты.

"Из предварительного анализа, сделанного на Little Dome C, у нас есть убедительные указания на то, что самые высокие 2480 метров содержат климатические записи, которые достигают 1,2 миллиона лет в записи с высоким разрешением, где до 13 000 лет сжато в один метр льда", — заявил ученый Джульен Вестхофф.

Сейчас ученые продолжают анализ, чтобы раскрыть тайны древнего льда и понять, что произошло в период между 900 000 и 1,2 миллиона лет назад, когда климатические циклы Земли претерпели серьезные изменения.

Во время исследования ученые применили радиоэхолокационное зондирование и моделирование течения льда для точного определения места бурения. Как показывает результат, более 200 метров ледяного керна содержат старый, сильно деформированный лед, вероятно, смешанный или повторно замерзший. Это открытие позволяет ученым исследовать неизвестное происхождение льда, спрятанного под Антарктидой.

Авторы исследования планируют продолжить работу для изучения поведения этого повторно замерзшего льда и попытаться раскрыть историю ледников Восточной Антарктиды. Это также может помочь ответить на важные вопросы о климатических циклах Земли, в частности о том, что произошло в период от 900 000 до 1,2 миллиона лет назад, когда ледниковые циклы были нарушены и наши предки едва не вымерли.

Напомним, геофизики обнаружили загадочные аномалии в недрах Земли.

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