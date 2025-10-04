Испытана самая большая в мире надувная летающая ветротурбина — фото, подробности

Реклама

Дирижабль S1500, крупнейший в мире летающий ветрогенератор недавно стал первым в своем роде устройством, сгенерировавшим один мегаватт мощности во время тестового полета.

Об этом пишет Oddity Central.

Ветровые турбины уже являются значительной частью большой ставки Китая на возобновляемую зеленую энергию, но азиатская страна всегда стремится снизить стоимость и повысить эффективность своих установок. Так появилась универсальная надувная турбина, способная быстро перемещаться, производя при этом внушительные объемы электроэнергии.

Плавучая ветроэнергетическая система S1500 высотой с 13-этажное здание и длиной с баскетбольную площадку. Она похожа на гигантский плавучий авиационный двигатель и способна работать на высоте до 1500 метров, где ветер быстрее и стабильнее, чем на уровне традиционных башен (примерно 200 метров).

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Разработана пекинской компанией Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd., крупнейшая в мире летающая ветровая турбина имеет основной газовый мешок, наполненный гелием, с кольцевым крылом, которое образует гигантский воздуховод, использующий стабильные высотные ветры для приведения в движение ротора. Посредством 12 генераторов мощностью 100 киловатт, гениальная энергогенерирующая система стабильно передает электроэнергию на землю через привязочные кабели.

Одним из главных преимуществ лежачих турбин является то, что они не нуждаются в строительстве больших металлических башен и роторов, что может снизить стоимость киловатт-часа на 30%. Надувная конструкция также делает их очень легкими для перемещения на большие расстояния.

Дирижабль S1500 / © odditycentral.com

Пекинская компания Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd. планирует начать массовое производство ветровых турбин S1500 со следующего года, но предстоит еще много вызовов, которые необходимо преодолеть, например, нормативно-правовая база и стандарты безопасности, демонстрация стабильности работы установки в экстремальных погодных условиях, а также долговечность ее компонентов.

«Мы надеемся, что воздушная ветроэнергетика станет важной составляющей доступной зеленой электроэнергии», — сказал Дун Тяньруй, генеральный директор компании Eijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co. Ltd.

