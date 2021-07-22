Исследование показало, насколько эффективны две дозы Pfizer или AstraZeneca против штамма "Дельта"

Исследование показало, насколько эффективны две дозы Pfizer или AstraZeneca против штамма "Дельта"

Против нового штамма "Дельта" эффективные и Pfizer, и AstraZeneca.

Две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer или AstraZeneca почти столь же эффективными против более заразного штамма "Дельта", как и против ранее известной мутации "Альфа". Эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых этими вакцинами в Англии.

Соответствующие результаты показало исследование, опубликованное в среду в журнале New England Journal of Medicine.

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Как показывают результаты, вакцины являются высокоэффективными против варианта "Дельта", который сейчас является доминирующим вариантом во всем мире. Ученые выяснили, что эффективность против нового штамма "Дельта" после двух доз вакцины Pfizer достигает 88% по сравнению с 93,7% этой же вакцины, но от штамма "Альфа".

Согласно исследованию, две дозы вакцины Astra Zeneca защищают от штамма "Дельта" на 67% по сравнению с 74,5% защиты от предварительно распространенного штамма "Альфа".

"Только незначительные различия в эффективности вакцины были отмечены с вариантом Delta по сравнению с вариантом Alpha после получения двух доз вакцины. Эти выводы свидетельствуют в пользу усилий по вакцинации двумя дозами препарата представителей уязвимых групп населения", — написали исследователи Public Health England.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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