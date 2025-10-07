Исследователь нашел Эдемский Сад: где на самом деле жили Адам и Ева

Водопад на реке Голубой Нил в Эфиопии, в 30 км от города Бахр-Дар и озера Тана / © Getty Images

Американский инженер Махмуд Джавайд выдвинул смелую гипотезу: настоящий Эдемский Сад, где, согласно Библии, жили Адам и Ева, мог располагаться в Африке, а не на Ближнем Востоке, как считалось веками.

Об этом пишет Daily Mail.

В Книге Бытия указано, что в Эдеме текла река, которая разделялась на четыре притока — Гихон, Евфрат, Тигр и Пишон. Поэтому большинство историков и теологов связывали рай с территорией современного Ирака, где протекают две из этих рек — Тигр и Евфрат.

Но химический инженер из Техаса Махмуд Джавайд убежден в обратном. По его мнению, библейский Эдем располагался в Бахир-Даре — плодородном регионе на северо-западе Эфиопии, у южного побережья озера Тана, из которого берет начало Голубой Нил.

Свое исследование он базировал на внимательном анализе Библии и Корана, подробно рассматривая упоминания о реках, саде и первых людях.

В работе 2025 года, пока не прошедшей рецензирование, Джавайд выдвинул предположение, что Голубой Нил может быть тем самым Гихоном, о котором упоминает Библия. Истоки озера Тана, расходящиеся в нескольких направлениях, он сравнил с четырьмя реками, описанными в Книге Бытия.

Исследователь также связал это открытие с эволюцией человечества, предполагая, что Адам мог происходить от Homo habilis или позднего вида Australopithecus, который обитал в Восточноафриканском рифтовом разломе — месте, которое считают колыбелью человечества. Именно оттуда, согласно Корану, Адам и Ева могли быть «поселены» в возвышенностях Бахир-Дара, прежде чем «сошли» в долину.

Местоположение Эдемского Сада в Эфиопии / © Daily Mail

Бахир-Дар расположен на высоте около 1800 м над уровнем моря. Местность отличается густой растительностью, разнообразием животных и наличием Голубого Нила — все эти черты перекликаются с библейским описанием райского сада.

«Все свидетельства указывают на Бахир-Дар вблизи озера Тана — место удивительной красоты, буйной зелени и источник Голубого Нила, идеально соответствующее древнему описанию рек Эдема», — написал Джавайд.

Исследователь обратил внимание на то, что Гихон, согласно Библии, «окружает землю Куш» — древнее название, которое традиционно отождествляют с Эфиопией. Исходя из этого, он утверждает, что Гихон — это Голубой Нил, который начинается в озере Тана, течет через Судан и сливается с Белым Нилом в Хартуме.

«Озеро Тана идеально соответствует описанию Эдема», — пишет ученый, отмечая, что окружающие вулканические хребты создают естественную «ограду» рая и питают многочисленные водные артерии.

Согласно его реконструкции, озеро Тана символизирует сам Эдем, а сад расположен к югу, в районе Бахир-Дара — именно «на востоке от Эдема», как говорится в Библии, — там, где река выходит из озера.

В Книге Бытия также упоминается «пламенный меч», который Бог поставил на входе в сад, чтобы люди не могли вернуться к Дереву жизни, которое давало вечное бессмертие. Джавайд считает, что этот «огненный меч» может быть вулканами, окружающими озеро Тана.

«Принимая во внимание, что долина окружена исторически активными вулканами, вполне возможно, что именно они и были тем 'пламенным мечом', о котором говорится в Библии», — отметил он.

Ученый также отмечает, что как Библия, так и Коран говорят о «саде на Земле», который отличается от вечного рая. По его мнению, климат Бахир-Дара, плодородные почвы и богатство природы идеально соответствуют описанию места без жажды, голода и жары.

Подтверждение своей теории Джавайд находит и в наблюдениях исследовательницы Вирджинии Морелл, которая писала:

«Сады наполнены красочной бугенвиллией, высокими кустами гибискуса и душистыми франжипани. Множество птиц — 'певчие, нектарники, ткачики, розовогрудые снегири — порхают от цветка к цветку'. Вдоль берегов озера Тана растут густые заросли папируса. С его спокойной атмосферой, обильными цветами и птичьим пением Бахир-Дар — это, пожалуй, самое близкое к раю место в Эфиопии. Пение птиц и ветер, напоенный ароматом жасмина, имбиря и медуницы, создают чрезвычайно гармоничную атмосферу. Фиговые, манговые, акации и эвкалипты дают приятную тень на зеленых берегах Голубого Нила».

По словам Джавайда, все это доказывает, что Бахир-Дар может быть ближайшим к земному раю местом.

«Поскольку, согласно Корану, Адам и Хавва [Ева] были защищены от солнца и жары, Бахир-Дар вполне мог быть идеальным местом, где они наслаждались плодами, слушали пение птиц и вдыхали ароматные ветра», — говорится в исследовании.

Напомним, благодаря спутниковым исследованиям и геопространственному картографированию ученые выдвинули новую гипотезу: библейский Эдемский Сад может быть спрятан под Персидским заливом.