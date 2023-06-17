Исследователь заявила, что обнаружила настоящий код да Винчи: где он спрятан

Художник, возможно, рассчитал дату конца света и спрятал подсказки о ней в своей знаменитой фреске "Тайная вечеря".

Ватиканская исследовательница Сфорца Галиция заявила, что код да Винчи действительно существует, хотя он отличается от популяризируемого Дэном Брауном. По ее словам, в знаменитой картине "Тайная вечеря" спрятаны подсказки, напоминающие пасхальное яйцо для поклонников апокалипсиса.

Об этом пишет IFLScience.

Галиция пришла к такому выводу, проанализировав картину "Тайная вечеря". Ее создали по оригинальным эскизам да Винчи, подаренным Людовику XIII Французскому. Она убеждена, что подсказки спрятаны в окне Христа. Однако, кроме этих утверждений, существует минимальный существенный материал, доступный для анализа.

Галиция считает, что да Винчи предсказал, что конец света начнется 21 марта 4006 года, а скрыл свое послание, чтобы уберечь себя от гнева.

В конце своей жизни да Винчи действительно проявлял интерес к апокалиптическим событиям, о чем свидетельствуют его многочисленные изображения сцен катаклизмов. Эти сцены изображают спускающиеся с неба потоки огня и кипящие моря, сопровождаемые заметками, в которых обсуждается появление облаков.

На сайте Королевского коллекционного фонда объясняется, что в последние годы жизни да Винчи неоднократно исследовал тему катастрофического шторма, поглощающего ландшафт как в своих рисунках, так и в письменных работах.

Ранее стало известно, что исследователи наконец-то поставили точку в спорах, возникавших в течение многих лет вокруг загадочной фигуры на портрете "Джоконда" и принадлежности далекого заднего фона.

Справка:

Леонардо да Винчи – один из самых известных скульпторов, архитекторов, художников, ученых, изобретателей эпохи Возрождения. Да Винчи изображал Мадонну и рисовал портреты. Некоторые картины он десятилетиями хранил в мастерской и дорабатывал снова и снова. Самая известная картина "Мона Лиза", которую сегодня можно увидеть в парижском Лувре, годами путешествовала с художником.

Мастер, кстати, оставил и не так уж много картин – более десятка живописных работ сегодня уверенно приписывают авторству Леонардо. В то же время существует много исследований да Винчи по анатомии, эскизам, текстам, написанным зеркальным шрифтом, и проектам, не имеющим художественной ценности, как летучие устройства или водолазное снаряжение. Да Винчи рисовал конструкции мостов и спланировал весь город. Несмотря на это, большинство его идей так и не были воплощены.

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