Исследователи бьют тревогу: древняя Александрия под угрозой исчезновения

Если ситуация не изменится, город может потерять тысячи построек.

Александрия, один из древнейших городов Египта, оказалась под угрозой из-за повышения уровня моря.

По данным исследования, опубликованного в журнале Earth's Future, скорость обрушения построек вдоль побережья выросла с одной до 40 в год.

За последние 20 лет в Александрии разрушилось 280 построек, еще 7000 находятся под угрозой обрушения. Только в период с 2014 по 2020 год полностью обрушилось 86 зданий, а 201 испытала частичные разрушения.

Ученые объясняют, что соленая вода проникает в грунт, подмывает фундаменты построек, а также разрушает стальную арматуру, что делает сооружения неустойчивыми. Береговая линия города смещается вглубь страны, что приводит к масштабной эрозии почвы.

Исследователи предлагают строительство песчаных дюн и других защитных барьеров для защиты города от разрушения. Они подчеркивают, что Александрия является важным историческим центром и ее сохранение – это сохранение наследия всего человечества.

Напомним, археологи завершили исследование египетского "Затерянного золотого города", пролежавшее под песками целых 3000 лет.

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