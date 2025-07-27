Исследователи древнего храма в Испании сделали неожиданное открытие

Реконструкция храма в Испании

Реклама

Испанские археологи, проводившие раскопки руин иберо-римского города Кастуло сделали неожиданное открытие. Древний храм, который считали раннехристианской базиликой четвертого века нашей эры, мог быть синагогой, куда приходила на богослужения еврейская община.

Об этом сообщает издание The Guardian.

На новую трактовку этого храма указывают найденные здесь фрагменты трех масляных ламп, украшенных менорами, черепица с пятиглавой менорой и кусок крышки конусообразного кувшина с еврейским граффити.

Реклама

Хотя эксперты расходятся во мнениях относительно того, написано ли на гравировке «свет прощения» или «Песнь Давида», само его существование указывает на ранее неизвестное еврейское население в городе, которое в конце концов пришло в упадок через 1000 лет.

Ученые утверждают, что отсутствие христианских материалов на этом месте, в сочетании с отсутствием доказательств захоронений или религиозных реликвий, что обычно ожидается в христианской церкви той эпохи, также может указывать на его использование как еврейского храма.

Авторы исследования указывают на архитектурные особенности храма, в частности его планировку, которая напоминает некоторые синагоги, найденные в Палестине.

«Синагоги того времени могли быть более квадратной формы, чем христианские базилики, поскольку в еврейском богослужении обычно есть центральная бима [поднятая платформа], вокруг которой сидят люди. В церкви священник выполняет ритуалы в апсиде, а это означает, что все более прямоугольное», — сказал Баутиста Сеприан, один из археологов, работающих над проектом регионального правительства Андалусии, целью которого является раскрытие еврейской истории города.

Реклама

Если теории исследователей будут подтверждены, синагога Кастуло станет одним из древнейших еврейских храмов на Пиренейском полуострове. Немногочисленные сохранившиеся в Испании оригинальные синагоги преимущественно средневековые. Самая новая обнаруженная синагога в андалусском городе Утрера датируется 1300-ми годами.

В конце концов, раскопки в Кастуло уже обнаружили доказательства того, что еврейская община жила здесь некоторое время в мирном сосуществовании со своими христианскими соседями. С течением веков католическая церковь пропагандировала инаковость еврейских жителей Испании, чтобы сформировать и укрепить христианскую идентичность, что привело к погромам и, наконец, изгнанию еврейского населения страны в 1492 году.

Напомним, ранее археологи в Египте обнаружили необычную подземную структуру вблизи западного кладбища в Гизе - места захоронений членов семьи фараонов и высокопоставленных чиновников.