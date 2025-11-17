Исследователи извлекли самую старую РНК в мире и приблизили возвращение мамонтов

Реклама

Шерстистые мамонты могут оказаться на грани возвращения к жизни — об этом свидетельствует новый научный прорыв, открывший исследователям доступ к недоступным ранее уникальным данным.

Об этом пишет Unilad.

Международная команда ученых работала над Юкой — детенышем мамонта, найденным в вечной сибирской мерзлоте в ошеломляюще хорошем состоянии. Несмотря на возраст в 39 тысяч лет, тело малыша практически не повреждено, что позволило получить беспрецедентные результаты. Исследователям удалось извлечь старейшую из известных РНК из тела вымершего животного — настоящий прорыв в палеогенетике.

Реклама

Доктор Эмилио Мармол из Копенгагенского Института Глобуса отметил, что такие методы могут существенно приблизить ученых к проектам по «отмене вымирания» определенных видов. Речь идет не только о мамонтах — потенциально появляется шанс восстановить дронтов или тасманских тигров.

Однако, несмотря на масштабность открытия, профессор эволюционной геномики из Стокгольмского университета Лав Дален подчеркивает: о реальном клонировании мамонта говорить рано. Зато восстановленная РНК может раскрыть, какие гены влияют на развитие ключевых признаков и стать основой для будущих исследований.

Но научные вызовы только часть картины. Клонирование вымерших видов сопровождается серьезными нравственными дилеммами. Среди них вопрос, кто должен вынашивать плод. Один из вариантов – суррогатная беременность слонихи. Однако новорожденный малыш будет другим видом, что может повлечь за собой глубокую психологическую травму и для него, и для матери. Исследователи сравнивают это с гипотетической ситуацией, когда человек после ЭКО рождает ребенка другого вида.

Еще один вызов – невозможность создать жизнеспособную популяцию. Клонированные мамонты были бы генетически идентичны, что не позволяет сформировать разнообразный генофонд.

Реклама

Несмотря на ошеломляющие перспективы, ученые отмечают: сегодня существует множество живых видов, которые находятся под реальной угрозой исчезновения из-за деятельности человека, включая сжигание ископаемого топлива. И хотя идея возвращения мамонта звучит увлекательно, инвестиции в охрану природы могут дать куда более важный результат.

Напомним, новое исследование показывает, что неандертальцы никогда полностью не вымерли.