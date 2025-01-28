Исследователи могут разгадать тайну пропавшей колонии Роанок: что скрывала карта 400-летней давности

Исследователи предположили, что колонисты могли покинуть остров и переселиться на эту территорию, которая теперь известна как "Участок X".

В 1587 году английские колонисты высадились на остров Роанок, надеясь основать первое постоянное поселение в Новом свете. Однако три года спустя колония исчезла без следа, оставив лишь одно слово — CROATOAN, вырезанное на деревянном столбе.

Об этом пишет Daily Mail.

Джон Уайт, картограф и губернатор колонии, создал карту La Virginea Pars, которая подробно изображала побережье Северной Каролины. Впоследствии исследователи обнаружили, что один из участков на карте был замазан. Этот участок соответствовал месту вблизи современного округа Берти, где в 2007 году археолог Николас Луккетти обнаружил фрагменты английской керамики.

Исследователи предположили, что колонисты могли покинуть остров и переселиться на эту территорию, которая теперь известна как "Участок X". Этот регион находится менее чем в 100 милях от последнего известного места пребывания колонистов.

Археологические находки подтверждают связь

В 2012 году куратор Британского музея Ким Слоун и реставратор Элис Рагхаймер использовали световой короб для анализа карты Уайта. Они обнаружили на ней скрытый символ форта, вероятно указывающий на место, куда могли переселиться колонисты.

"Думаю, мы только что нашли предполагаемое место колонии "Город Рели", которую Джон Уайт должен был основать в Вирджинии", — поделился Слоун.

Также читайте Археологи раскрыли 1400-летнюю тайну австралийских аборигенов

Эти находки согласовываются с фрагментами пограничной керамики, ранее обнаруженными на "Участке X". Она датируется концом XVI века и могла принадлежать колонистам Роанока.

Еще одна подсказка была обнаружена в 1937 году — это был Камень Дера, который, как полагают, был написан Элеонор Уайт Дер, дочерью губернатора Роанока Джона Уайта, и, возможно, рассказывает о случившемся с поселенцами, когда они покинули свою колонию на Роанок.

Однако несмотря на обнадеживающие открытия, раскопки не подтвердили существование форта, указанного на карте. Ученые из First Colony Foundation использовали спутниковые технологии для детального исследования места, но не обнаружили топографических особенностей, указывающих на большое поселение.

Несмотря на то, что раскопки не обнаружили большого поселения на "Участке X", археологи предполагают, что колонисты Роанока могли разделиться на несколько групп и ассимилироваться среди коренного населения. Находки английских артефактов рядом с предметами, принадлежащими индейцам, могут свидетельствовать об обмене культурой и совместном проживании.

Исследователи также считают, что колонисты могли выбрать небольшие, мобильные поселения, чтобы избегать возможных нападений врагов, в том числе испанских захватчиков или вражеских племен.

Загадка CROATOAN: что это значит?

Единственным письменным свидетельством, оставленным колонистами, было слово CROATOAN, вырезанное на деревянном столбе. Некоторые историки считают, что это указывает на переселение колонистов на остров, населённый индейским племенем с таким же названием.

Однако археологические раскопки на острове не обнаружили значительного количества английских артефактов, что затрудняет подтверждение этой гипотезы.

Благодаря современным методам дистанционного зондирования, спутниковых съемок и химического анализа почв исследователи надеются получить больше информации о местах, где могли поселиться колонисты.

Несмотря на столетия исследований, история исчезнувшей колонии Роанок остается одной из величайших археологических загадок Америки. Ученые продолжают поиски в надежде, что новые технологии и открытия прольют свет на судьбу первых английских поселенцев в Новом свете.