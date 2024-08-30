Исследователи нашли доказательство распятия Иисуса Христа на Туринской плащанице – фото

Исследование 2017 года, вновь привлекающее внимание, предполагает, что правая рука, вероятно, находилась в "напряженном" положении, что могло быть следствием повреждения нерва, вызванного распятием.

Анализ отсутствия больших пальцев на Туринской плащанице позволяет предположить, что это на самом деле была ткань, в которую был обернут Иисус Христос после распятия.

Об этом сообщает Daily Star.

Туринская плащаница уже давно влечет за собой споры, сторонники которой настаивают на том, что видят образ Христа, отраженный на ткани, тогда как критики называют ее средневековой мистификацией.

В исследовании, опубликованном в Journal of Cultural Heritage, руки на ткани были повторно проанализированы в более высоком разрешении с помощью "преобразования гистограммы интенсивности".

Это показало, что большой палец правой руки находился в "неестественном" положении, а это значит, что его отпечаток почти полностью отсутствует на плащанице.

Анализ показал, что большой палец правой руки был в "неестественном" положении / Фото: Journal of Cultural Heritage

Распятие повлекло бы за собой повреждение срединных нервов рук, что заставило бы большие пальцы занять это скрытое положение, говорят исследователи.

Это произошло после того, как искусственный интеллект отобразил "лицо Иисуса Христа" из плащаницы.

Критики утверждают, что художник 14 века мог изготовить "плащаницу Мессии", используя порошковый пигмент на скульптуре или живой модели.

Большой палец правой руки почти полностью отсутствовал в плащанице / Фото: Journal of Cultural Heritage

Еще в 1908 году радиоуглеродный анализ показал, что плащаница происходит с 1300-х годов, то есть примерно с того времени, когда начинается ее история.

Но доктор Либерато де Каро использовал новую технологию, известную как широкоугольное рассеяние рентгеновских лучей, чтобы утверждать, что древняя ткань очень похожа на образец из знаменитой осады Масады в 55-74 годах нашей эры.

Де Каро указывает на то, что в ткань вплетено много пыльцевых зерен растений, происходящих с Ближнего Востока, отвергающего идею о том, что это европейская подделка.

Напомним, в Израиле нашли камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус. Археологи раскопали территорию площадью около 3500 квадратных метров.

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