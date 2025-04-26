Исследователи нашли гигантскую окаменелость "морского дракона"

Мозазавр Хоффмана был самым крупным представителем рода и доминировал в морской экосистеме в конце мелового периода / © скрин с видео

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Ученые утверждают, что гигантский позвонок «морского дракона», найденный на берегу реки Миссисипи, может принадлежать самому крупному мозазавру, когда-либо найденному в этом штате.

Об этом пишет Live Science.

Исследователи обнаружили только один позвонок доисторического существа, поэтому установить его точные размеры довольно трудно. Однако, по оценкам специалистов, длина этой особи составляла не менее 9 метров.

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Мозазавры, или «морские драконы», доминировали в океане в конце мелового периода (145–66 миллионов лет назад). Недавно обнаруженная окаменелость принадлежала самому крупному виду мозазавров — Mosasaurus hoffmanni.

Геологи из Департамента защиты окружающей среды Миссисипи, обнаружили окаменелость, торчащую из ила на берегу реки, 15 апреля. Они сразу поняли, что это, и были поражены размерами найденного позвонка.

Мозазавры были разнообразной группой морских рептилий, которые вырастали примерно до 15 метров в длину. Одним из крупнейших зарегистрированных образцов является череп, принадлежавший M. hoffmanni, длина которого могла быть около 17 метров.

Недавно обнаруженная окаменелость позвонка имеет ширину более 18 см в самой широкой точке. Исследователи сравнили окаменелость с крупнейшими останками мозазавра, хранящимися в Музее естественных наук Миссисипи, которые включают челюсти, части черепа и зуб. Челюсти и череп, по-видимому, принадлежали более мелкой особи, а зуб был сопоставим по размерам с новой находкой. Другими словами, найденный позвонок, вероятно, принадлежал мозазавру, такому же крупному или даже крупнее особи, окаменелости которой хранятся в музее.

M. hoffmanni был хищником высшего порядка с большими челюстями и конусообразными зубами. Крупные мозазавры, вероятно, питались всем, что попадало в поле их зрения и двигалось — рыбой, акулами, морскими птицами и даже другими мозазаврами. То, что мозазавры поедали себе подобных, ученые установили после того, как обнаружили останки мелких мозазавров в окаменелых желудках более крупных особей.

Гигантский мозазавр, который оставил после себя этот позвонок, вероятно, не испытывал недостатка в пище на территории современного штата Миссисипи, где к концу мелового периода была совсем другая среда обитания. В то время Миссисипи был полностью покрыт теплым неглубоким тропическим морем, которое кишело жизнью, включая большое разнообразие акул, рыб, морских ящериц и аммонитов.

Будучи одним из крупнейших, мозазавр Хоффмана стал одним из последних вымерших видов мозазавров. Они исчезли с лица Земли вместе с нептичьими динозаврами на суше после того, как астероид Чиксулуб врезался в Землю 66 миллионов лет назад. Богатые морские экосистемы, от которых зависели мозазавры, разрушились после удара, положив конец господству этого гигантского морского хищника.

Напомним, ученые нашли общий загадочный ген у глубоководных рыб. Исследование раскрыло генетический ключ, который позволил им приспособиться к экстремальным условиям.