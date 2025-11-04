Исследователи нашли место известного чуда Иисуса, описанного в Библии

Утес Курси, входящий в Галилейское море

Реклама

Археологи считают, что нашли место, где Иисус изгнал демонов в стадо свиней вблизи Галилейского моря.

Об этом пишет The Daily Mail.

Доктор Скотт Стриплинг, директор раскопок Ассоциации библейских исследований (ABR), рассказал изданию Digging for the Truth, что сочетание текстовых подсказок, географии и погруженных в воду руин привело его в город Курси в Израиле.

Реклама

Согласно Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, Иисус прибыл на лодке через Галилейское море с запада на восток, где встретил мужа, одержимого «Легионом» демонов.

Духи просили, чтобы их отправили в стадо свиней, которое потом бросилось со склона в море и утонуло. Это совпадает с географическими подсказками вблизи только что открытого места.

«Все три Евангелия говорят, что рядом был обрыв, — сказал Стриплинг. — Все трое говорят, что рядом были гробницы. И они сообщают нам, что Иисус приплывал на лодке с западной стороны на восточную».

Находка римской гавани

Прорыв произошел благодаря гавани римской эпохи, частично погруженной в озеро.

Реклама

Руководствуясь массивным древним аквариумом для рыбы (использовался век тому, чтобы хранить свежевыловленную рыбу живой), Стриплинг и его команда определили расположение гавани, где Иисус мог пристать к берегу перед совершением экзорцизма.

Стриплинг использовал информацию по раскопкам 1985 года, задокументировавшим десятки древних гаваней вдоль Галилейского моря, включая Курси, имеющую массивные каменные пирсы и большой прилегающий аквариум.

Гавань снова исчезла, когда уровень воды поднялся, и большинство о ней забыло.

Подводное исследование

Вооружившись старыми отчетами о раскопках и фотографиями, Стриплинг вернулся в 2023 году со съемочной группой.

Реклама

Ориентируясь по GPS и ориентирам, включая устье Вади Семак и безошибочный аквариум для рыбы, они одели водолазное снаряжение и погрузились в кристально чистую воду.

Подводное исследование выявило массивные каменные пирсы и тщательно расположенные блоки, образующие классическую гавань.

«Мы почувствовали камни раньше, чем увидели его, — сказал Стриплинг. — Массивные, обработанные блоки, образующие двойные пирсы, — классическая конструкция гавани».

Подтверждение расположения гавани было ключевым для понимания того, где могло произойти библейское событие.

Реклама

Совпадение библейских деталей

Путешествие, описанное в Священном Писании — Иисус, покидающий Капернаум и переправляющееся на восточную сторону озера — географически соответствует Курсу.

Крутый склон Курси к Галилейскому морю / Фото: Bible Lands Pictorial Library

Расположенные рядом гробницы покрывают склон холма, где паслись свиньи, а стремительный обрыв менее чем в 50 метрах от воды позволил бы стаду устремиться в Галилейское море, воспроизводя драматическую сцену, зафиксированную в Евангелиях.

«От гавани каждая библейская деталь совпадает в радиусе 200 метров», — сказал Стриплинг.

На вершине холма над Курси расположена византийская часовня, известная как «Часовня Чуда», хранящая мозаичный пол, который некоторые ученые интерпретируют как изображение свиней.

Реклама

Паломники уважают это место уже более 1500 лет. «Это не просто традиция, — отметил Стриплинг. — Византийцы строили там, где пересекались память и география. Вероятно, они придерживались исследований Оригена».

Символизм «Легиона» и свиней

Курс расположен в Декаполисе, объединении десяти греко-римских городов. Свиней, вероятно, выращивали по контракту для римских войск. 10-й Легион, дислоцировавшийся неподалеку, использовал вепря как свою эмблему.

«Когда демоны говорят „Легион“, это не случайность, — сказал Стриплинг. — Это был язычник, возможно, неудачный новобранец или рабочий, которого мучили силы, отражавшие римское угнетение. Свиньи были не просто скотом, это были военные поставки».

Иисус изгнал бесов из человека в 2000 свиней, которые бросились в Галилейское море и утонули / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

«После чуда исцеленный человек умоляет разрешения следовать за Иисусом, но его отправляют домой, чтобы он возвещал о том, что сделал Бог. Через год, когда Иисус возвращается (Марка 6), его встречает множество людей, что свидетельствует о том, что свидетельство этого человека вызвало возрождение».

Реклама

«Его послушание изменило регион, — размышлял Стриплинг, стоя в древней гавани. — Мы не просто находим камни. Мы стоим там, где отчаяние встретило освобождение».

Хотя ни одна надпись не провозглашает «Иисус был здесь», совпадение гавани, обрыва, гробниц и раннего христианского чествования образует то, что Стриплинг называет «критериальным экраном», не проходящим ни одно другое место.

Пока гавань остается под водой, видимой только тогда, когда падает уровень озера или водолазам с разрешениями. Но ее повторное открытие прикрепляет плавающее чудо к твердой земле и погруженным камням.

Напомним, ученые показали подлинный вид Иисуса Христа.