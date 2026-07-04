Исследователи нашли на дне океана "настоящую капсулу времени" - что там было

Затопленный автомобиль / © Фото из открытых источников

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В ходе исследования затонувшего американского авианосца USS Yorktown ученые совершили сенсационную находку. На глубине более 5200 метров они обнаружили почти невредимый автомобиль Ford Super Deluxe «Woody» 1941 года, пролежавший на дне океана более восьми десятилетий.

О находке сообщила NOAA Ocean Exploration.

Первоначально камеры работа зафиксировали только два блестящих элемента среди обломков корабля. Когда аппарат приблизился, стало ясно, что это не часть авианосца, а почти полностью сохранившийся легковой автомобиль.

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После детального анализа специалисты установили, что это Ford Super Deluxe «Woody» в 1941 году.

Пока исследователи не могут окончательно ответить, почему гражданский автомобиль оказался на военном корабле.

Скорее всего, Ford использовали на военно-морской верфи в Перл-Гарборе. По одной из основных версий, автомобиль скачали на USS Yorktown во время срочного ремонта после боевых повреждений, однако впоследствии он так и остался на борту.

7 июня 1942 года авианосец затонул после атаки японской подлодки во время битвы за Мидвэй, а автомобиль пошел ко дну вместе с ним.

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В ходе детального осмотра автомобиля исследователи заметили надпись SHIP SERVICE.

Еще один фрагмент надписи был частично поврежден, однако, по оценкам историков, там могли быть слова CV-5 NAVY или US NAVY. Обозначение CV-5 было официальным номером авианосца USS Yorktown, дополнительно подтверждающим связь автомобиля с кораблем.

В ходе исследования ученые впервые полностью задокументировали большую настенную фреску, которая сохранилась в шахте лифта авианосца.

Кроме того, на ангарной палубе обнаружили несколько пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD Dauntless. Один из них лежал вверх колесами, а под его крылом оставалась авиабомба, которую экипаж так и не успел использовать.

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Старший морской археолог NOAA Фил Гартмайер назвал Ford одной из самых неожиданных находок экспедиции.

По его словам, автомобиль является настоящей «капсулой времени», которая может помочь историкам лучше понять, как гражданский транспорт использовался на военных кораблях во время Второй мировой войны.

Напомним, в Словакии, близ города Врабле, международная группа археологов обнаружила одно из, пожалуй, самых загадочных и страшных захоронений в истории Европы. В массовой могиле в возрасте около 000 лет обнаружили останки нескольких десятков людей, у которых полностью отсутствуют черепа.

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