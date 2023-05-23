Исследователи нашли неизвестную страницу из Библии – ультрафиолет показал "скрытый раздел"

Ученые с помощью ультрафиолетового света обнаружили старую версию раздела Библии, которая была скрыта под другой частью текста более 1500 лет. Открытие было сделано в рукописи, хранящейся в библиотеке Ватикана.

Об этом сообщает Business Insider.

Об открытии объявил историк Григорий Кессель из Австрийской академии наук.

По словам Кесселя, он использовал ультрафиолетовый свет, чтобы увидеть предыдущий текст под тремя слоями слов, написанных на палимпсесте – типе древней рукописи, на которой люди писали поверх других слов, но часто оставляли следы оригинального написания.

Палимпсесты использовались в древности из-за дефицита пергамента. Слова писали до тех пор, пока несколько слоев не покроют скрытые слова под ним.

Текст, описанный в открытии Кесселя, является неизвестной версией главы 12 в Книге Матфея, которая первоначально являлась частью старосирийских переводов Библии примерно 1500 лет назад.

Рукопись предлагает исследователям "уникальный путь" для понимания ранних этапов текстовой эволюции Библии и показывает некоторые отличия от современных переводов текста.

Дело в том, что это единственный известный фрагмент четвертой рукописи, свидетельствующий о древнесерийской версии.

Найденная страница содержит разделы с 11 по 12 от Матфея, где больше деталей, чем в сегодняшнем стандартном тексте Евангелия.

В то время как в греческом подлиннике Евангелия от Матфея, глава 12, стих 1, говорится: "В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его подхватили и начали срывать колосья и есть…", в сирийском переводе говорится: "[…] начали срывать колосья, тереть их руками и есть".

Напомним, ученые обнаружили 700-летнюю мумию династии Мин в Тайчжоу в трехслойном гробу.

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