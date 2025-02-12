Исследователи нашли таинственные туннели, нарисованные Леонардо да Винчи 500 лет назад

Скрытую сеть туннелей обнаружили под замком Сфорца в Милане. Никто точно не знает, зачем были построены эти тайные ходы под замком XIII века.

Записные книжки Леонардо да Винчи, написанные кодом и украшенные загадочными набросками, полны интригующих тайн. Но теперь ученые раскрыли правду, стоящую за одним из самых любопытных рисунков великого художника.

Об этом пишет Daily Mail.

Целую сеть таинственных туннелей, впервые нарисованных да Винчи около 1495 года, исследователи обнаружили под замком Сфорца в Милане. Никто точно не знает, зачем были построены эти тайные ходы под замком XIII века, но эксперты говорят, что их может быть еще больше.

Скрытую сеть туннелей обнаружили исследователи из Миланского политехнического университета совместно с администрацией замка и инжиниринговой компанией Codevintec Italiana. Совместными усилиями эта команда создала новый метод цифрового сканирования и картографии всей конструкции замка, включая те его части, которые были скрыты от человеческих глаз более пяти столетий. Используя лазерное сканирование, GPS и георадар, исследователи обнаружили туннели, которые почти в точности соответствовали оригинальным наброскам да Винчи.

"Сегодня замок Сфорца намного меньше, чем когда-то, а это значит, что под городом может быть скрыто множество других руин", – рассказала ведущий исследователь проекта Франческа Биоло из Миланского политехнического университета.

Строительство замка Сфорца началось в 1358 году, но с тех пор крепость разрушалась, реставрировалась и перестраивалась бесчисленное количество раз, при этом большинство документов об этих инженерных и архитектурных изменениях безвозвратно утеряны. До наших дней сохранилась лишь шестая часть первоначальной конструкции.

После того как в 1400-х годах оригинальное строение было разрушено, герцог Милана Франческо Сфорца приказал построить на руинах новый замок. После смерти Франческо в 1466 году его сын Лодовико Сфорца взял на себя руководство проектом и пригласил ведущих художников, включая Леонардо да Винчи, для украшения интерьера.

Работы да Винчи по-прежнему можно увидеть в так называемом "Зале деревянных досок" замка, но его самый важный вклад, возможно, скрыт в его личном альбоме для зарисовок. Работая над замком, да Винчи сделал несколько набросков оборонительных укреплений, которые очень напоминали укрепления замка Сфорца.

Единственная деталь, которая озадачила историков, заключалась в том, что да Винчи, обычно славившийся своей точностью, включил в свои планы ряд туннелей, которых не было нигде в замке. Однако новое исследование показывает, что да Винчи, похоже, очень точно зафиксировал тайные особенности миланского замка.

"Этот набросок, увековеченный в рисунках Леонардо, долгое время был предметом легенд и домыслов. Теперь, благодаря технологиям, кажется, его существование можно подтвердить. Но есть множество секретных проходов", – говорится в заявлении исследователей.

Используя комбинацию методов, исследователи обнаружили помещения на втором подземном уровне и дополнительный проход, идущий параллельно известному туннелю.

"Изображенные сооружения носят оборонительный характер, поэтому внутренняя инфраструктура, а следовательно, и пространства и проходы, должны были служить солдатам в их повседневной деятельности по наблюдению и защите замка. Некоторые из этих помещений могли быть более секретными, чем другие, и поэтому полезными в случае осады для отражения атак врагов", – пояснила Франческа Биоло.

Однако согласно историческим записям, по крайней мере один из тайных проходов замка мог бы иметь более личный характер. Например, один из туннелей соединяет замок с близлежащей базиликой Санта-Мария-делле-Грацие — церковью, построенной семьей Сфорца, где была похоронена жена Людовико, Беатриче д'Эсте. Возможно, этот проход был построен для того, чтобы скорбящая семья могла навестить своих близких самым коротким и безопасным путем.

По мнению исследователей, эти проходы, скорее всего, входят в число тех, что были нарисованы да Винчи в 1495 году, однако неясно, принимал ли он участие в их проектировании. Сегодня замок уже не является важным военным объектом, теперь это туристическая достопримечательность, в которой размещаются три музея.

Хотя скрытые туннели пока остаются недоступными, исследователи надеются, что смогут найти потайные двери и открыть их, чтобы пролить свет на историю замка.

Напомним, специалист эпохи Возрождения Анн Пиццоруссо утверждает, что ей удалось разгадать одну из тайн картины "Мона Лиза". Исследовательница уверяет, что она определила фон портрета: город Лекко, расположенный на берегу озера Комо на севере Италии.

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