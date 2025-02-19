Исследователи нашли уникальные окаменелости ледникового периода: их возраст около 500 тысяч лет

Находки относятся к эволюционному переходному периоду со скудной ископаемой летописью. Среди них, возможно, есть кости ранее неизвестного вида тапира.

Дайверы на реке Стейнхэтчи во Флориде наткнулись на сотни нетронутых окаменелостей из малоизвестного ледникового периода. Среди находок оказались кости гигантских броненосцев, древних лошадей, ленивцев и, возможно, неизвестный ранее вид тапира.

Об этом пишет Live Science.

"На этом месте была обнаружена замечательная коллекция из более чем 500 окаменелостей, возраст которых составляет около полумиллиона лет. Она была полна исключительно хорошо сохранившихся костей древних млекопитающих", – говорится в статье.

Около 500 000 лет назад, до того, как река протекала по этому месту, в районе Биг-Бенд во Флориде образовалась карстовая воронка, которая стала смертельной ловушкой для сотен животных. Со временем осадочные породы заполнили воронку, фактически похоронив их останки в почти первозданном состоянии.

Эти окаменелости оставались скрытыми до 2022 года, пока коллекционеры окаменелостей Роберт Синибальди и Джозеф Бранин не наткнулись на них во время обычной экспедиции по дайвингу в мутных водах реки. После того, как Бранин заметил лошадиные зубы, торчащие из ила, исследователи обнаружили копыто и череп тапира. Эти находки стали сигналом о потенциальном крупном открытии.

"Дело было не только в количестве, но и в качестве. Мы поняли, что нашли важное место, но не знали, насколько важным оно окажется", – рассказал Синибальди.

Музей естественной истории Флориды признал значимость находки и датировал ее серединой ирвингтонского яруса североамериканских наземных млекопитающих (1,6 млн–250 тысяч лет назад) — эволюционного переходного периода со скудной ископаемой летописью.

"Во всей летописи окаменелостей, а не только во Флориде, отсутствует тот интервал, к которому относится это место", — говорится в заявлении Рейчел Нардуччи, менеджера по палеонтологии позвоночных во Флоридском музее и соавтора исследования, опубликованном в журнале Fossil Studies.

Одним из ключевых открытий стали окаменелости вымершего гигантского существа, похожего на броненосца, называемого Holmesina. Ученые знали, что в пределах этого рода произошел переход от вида, жившего два миллиона лет назад, 70-килограммового H. floridanus , к H. septentrionalis, который достигал колоссальных 215 кг. Но до сих пор было мало доказательств того, как произошло изменение размера.

"По сути, это одно и то же животное, но со временем оно стало намного больше, а кости изменились настолько, что исследователи даже выделяли его как другой вид", — сказала Нардуччи.

Окаменелости из реки Стейнхэтчи дают представление об этом эволюционном изменении. Найденные кости лодыжки и стопы соответствуют размеру более поздних и более крупных видов Holmesina, сохраняя при этом характерные черты своих более мелких предков.

"Это дало нам больше информации, что анатомия как бы следовала за увеличением размера. То есть они стали больше до того, как изменилась форма их костей", – пояснили авторы исследования.

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Одним из интересных образцов, найденных на месте, был череп древнего тапира — млекопитающего похожего на свинью с хоботом слона. Как ни странно, череп имел множество особенностей, ранее не встречавшихся в других образцах. Это заставило исследователей предположить, что череп может принадлежать ранее неизвестному виду тапира. Но для окончательных выводов ученым нужно собрать больше информации.

Из 552 обнаруженных окаменелостей около 75 процентов принадлежат раннему виду лошадей-кабаллинов — подгруппе, в которую входят современные домашние лошади. Зубы лошадей были одними из наиболее хорошо сохранившихся окаменелостей в карстовой воронке.

"Впервые мы получили достаточно полные образцы с верхними и нижними зубами, а также передними резцами одной особи", – рассказали исследователи.

Поскольку на зубах все еще видны следы прижизненного износа, исследователи, возможно, смогут изучить рацион лошадей в беспрецедентных подробностях.

Напомним, окаменелости открыли тайну, какой была Гренландия миллион лет назад. Находки из ледяного сердца острова свидетельствуют, что менее миллиона лет назад здесь была цветущая зеленая тундра.

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